Chofer de bus se desmaya y choca contra una casa en Ñemby

Una familia entera quedó atrapada en su casa luego de que una unidad de la línea 133, de la empresa “1 de Mayo”, chocó contra la vivienda.

Tras el accidente, también se dañaron dos autos que estaban estacionados dentro de la casa afectada.

Según el informe policial, el chofer de la unidad de transporte público, identificado como Marcos Antonio Fernández (58) se desmayó cuando estaba manejando el vehículo.

“Se descompensó, perdió el control del ómnibus y fue a parar por la muralla de la vivienda, ocasionando daños materiales en la reja de la vivienda. El conductor fue asistido por paramédicos del grupo de Servicios de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME)”, indica el informe de los agentes Edgar Isasi y Carlos Martínez de la Comisaría 7° de Ñemby.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Choque de trasganado y bus deja cuatro heridos en Ñemby

Familia quedó atrapada

El accidente ocurrió aproximadamente a las 6:30 en la vivienda ubicada en las calles Primavera y Tres Rosales del barrio Pa’i Ñu de Ñemby.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Yo estaba en la cama todavía y mire la cámara, y vi, ‘¿qué lo qué pasó ahí?’, dije y me levante rapidísimo y encontré la sorpresa del 133. Estamos encerrados, no podemos salir. El auto de mi hija también quedó dañado”, indicó la dueña de la casa.

La hija de la dueña contó que se estaban preparando para salir a trabajar, cuando escucharon el ruido y salieron a ver de qué se trataba. Comentó que el bus estaba con muchos pasajeros y que el mismo chofer comentó que se descompensó cuando conducía el vehículo.

“Se desmayó porque se sentía mal, su presión se bajó todo, según dijo así. (Los pasajeros) vieron también que se desmayó. Nadie no se comunicó con nosotros, solamente vinieron los mecánicos, nada nos están diciendo. No le llevaron a ningún lado (al chofer) él está por ahí caminando”, comentó la hija de la dueña de casa en entrevista con el canal NPY.

La calle que pasa frente a la casa se asfaltó hace poco tiempo, poco más de un mes. Hay al menos dos líneas de transporte público que pasan por el lugar. Si bien este no es el caso, los habitantes de la vivienda denunciaron que muchas veces los choferes de ambas líneas juegan carrera en la zona. Hasta el momento, los dueños de la empresa no se comunicaron con ellos, según manifestaron.