Productores de Santaní afectados por temporal siguen esperando la provisión de semillas y fertilizantes

Las comunidades donde se registraron la mayor cantidad de perjuicios fueron la compañía Costa Barrero, Yhú San Antonio, Costa Tapiracuai, Novireta, Vaca Hu, Calle Guaraní, entre otras. Los labriegos manifestaron que los colonos afectados aguardan que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y los demás organismos del Estado hagan llegar la asistencia solicitada, principalmente semillas de autoconsumo para que la gente pueda reponer por lo menos parte de las parcelas que se perdieron.

En ese contexto, el productor Paulino Cabral, de Costa Barrero, manifestó que hasta el momento no están llegando los pedidos que enviaron al MAG a través de la Dirección de Extensión Agraria (DEAG). Recordó, asimismo, que también hicieron un pedido especial a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) para la provisión de víveres a las familias que quedaron sin sus cultivos mientras se reponen de la difícil situación en que se encuentran.

Poca ayuda

Por otra parte, el labriego señaló que hasta ahora fue muy poca la asistencia de parte del Gobierno, por lo que muchos de los perjudicados incluso siguen sin poder reacondicionar sus viviendas por la falta de recursos, debido a que los productos que estaban a punto de ser comercializados se perdieron completamente, dejando sin su fuente de ingreso a la gente.

“En mi caso particular puedo hablar de lo que estoy sufriendo por la pérdida total de mis parcelas y la destrucción de la casa donde vivo con mi familia, que hasta este momento no pude poner en condiciones ni los dormitorios porque no tengo dinero para comprar los materiales que me faltan, teniendo en cuenta que la SEN solamente nos facilitó unas pocas chapas y nada más, y el resto tenemos que conseguir nosotros, y como no tenemos esa posibilidad, estamos padeciendo las consecuencias”, enfatizó Cabral.

Desinterés de las autoridades

Por su lado, la señora Teresa Sanabria, otra de las personas afectadas, lamentó el poco interés que demuestran las autoridades de los diferentes organismos del Estado para ayudar seriamente a las familias que se encuentran necesitando el acompañamiento de sus representantes.

Sobre el tema de las semillas y fertilizantes, consultamos con el gerente de la DEAG de Santaní, Óscar López, quien informó que desde el Ministerio de Agricultura se está gestionando la compra de los pedidos para su posterior entrega a las familias que fueron afectadas por el efecto climático.