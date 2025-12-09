IPS: sistema colapsado por escasez de fármacos y la tortura para atención médica

El Instituto de Previsión Social (IPS) que debería ser soporte para millones de trabajadores paraguayos, está al borde del colapso. La crisis actual, evidenciada en la escasez crónica de medicamentos, la infraestructura hospitalaria en decadencia y las interminables listas de espera para procedimientos vitales, no es un evento fortuito ni reciente.

Lea más: “Pagamos, no hay nada”: La desesperación de asegurados de IPS sin medicamentos

El impacto de esta negligencia acumulada es profundo y recae directamente sobre la población más vulnerable. Los testimonios recogidos por ABC dibujan un panorama de desesperanza y maltrato burocrático, especialmente cruel con los adultos mayores y enfermos crónicos.

Fármacos vitales: el desabastecimiento que enferma

El drama de la escasez de medicamentos en el IPS pone en riesgo la vida de pacientes con enfermedades crónicas, principalmente. La lista de faltantes incluye drogas esenciales para tratar patologías como la diabetes y la epilepsia.

Asegurados como Jorge Sosa y Gloria Solis reclaman la falta de Dapagliflozina y Sitagliptina, ambos medicamentos cruciales para el manejo de la Diabetes Tipo 2, al ayudar a controlar los niveles de azúcar en sangre. La Dapagliflozina, en particular, también es vital para reducir el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca y la progresión de enfermedad renal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Según IPS, Argentina quiere copiar modelo de la previsional

Odina Ibarra reveló el impacto económico de esta falta, contando que debe gastar unos G. 400.000 mensuales en medicinas, ya que la Dapagliflozina le cuesta G. 250.000, una carga insostenible para muchos jubilados y trabajadores que además deben pagar mensualmente al seguro social.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La situación es igual de grave para pacientes con otras condiciones. Celia Mareco no puede retirar desde hace tiempo el Ácido Valproico para su hijo con discapacidad. Este medicamento es fundamental en el tratamiento de la epilepsia.

Incluso los insumos básicos están en falta. Antonia González denunció que al acudir al Hospital Central para la colocación de un suero, en el seguro social no tenían ni agujas. “Se paga cada mes, pero no hay nada en IPS. Inútil este gobierno”, reclamó.

La agonía del call center y la atención “de cuclillas”

Otra de las principales quejas es el sistema de agendamiento, calificado por los asegurados como una “burla total”. Conseguir una cita se ha convertido en una odisea diaria.

Olga Irigoitia, lamentó: “Es una tristeza para los adultos mayores y enfermos pasar por cualquier servicio del IPS. Se llama y cuesta entrar; cuando por fin atiende el operador, te dice: ya está llena la planilla, no hay más turnos”.

Lea más: Medicamentos ilegales en IPS: Fiscalía y Policía intervienen en el Hospital Central

Telma Santacruz, contó que lleva dos meses intentando conseguir un turno en Endocrinología pero no lo consigue “por call center, ni por ventanilla, ni por la web”.

Marta Benítez relató cómo la tensión de buscar un turno médico afectó su salud: “Llamé muchas veces y de tanta rabia se me subió la presión arterial. No llegué a agendar, es pésimo el servicio de IPS”.

A la tortura telefónica se suma la humillación presencial. María Céspedes Ortega describió la situación en el Hospital Ingavi, hasta donde acudió para consultar con un traumatólogo: “Uno debe estar en cuclillas para poder hablar con el personal, ya que un vidrio bloquea casi por completo el trato y no se escucha bien lo que se dice”, dijo.

La asegurada denunció también que se prohíbe poner objetos para guardar el sitio en la fila, lo que obliga al paciente a estar de pie durante horas.

Cuando la burocracia se vuelve un riesgo de vida

El colapso del sistema no solo se manifiesta en la frustración, sino en situaciones que ponen en riesgo la vida. Una embarazada, Lizza Sánchez, contó que recurrió a Urgencias de IPS Yrendague, en Mariano Roque Alonso, por un sangrado y la respuesta que recibió fue desoladora: “Me dijeron que no me pueden atender porque ahí no hay ginecólogo para urgencia”.

Lea más: Denuncian faltante de medicamentos en el IPS de la capital de Misiones

Otro asegurado, con 38 años de aporte, lamentó la cancelación de su cirugía: “Es una vergüenza que le llamen a un paciente por segunda vez en menos de un mes para una cirugía de tiroides, pero luego cancelan la operación porque no hay cama en la terapia”. El asegurado concluyó con amargura: “En IPS juegan con tu salud física y emocional”.

La indiferencia médica también fue señalada. Una asegurada acudió a IPS Ingavi por un dolor insoportable en la cintura y fue atendida por una doctora que lejos de asistirla, ni siquiera la miró, según la denunciante. “Ella estaba pendiente solo de su celular. Me dio un ketorolac inyectable y me dijo que más que eso no podía hacer por mí, que busque un turno para pasar por consultorio”. La paciente, que cada vez está peor y siente dolores agudos, tiene cita para fines de diciembre y no tiene otra alternativa que esperar.

Convocatoria a movilización

Ante la crítica situación, la Asociación Nacional de Asegurados de IPS anunció que mañana, 10 de diciembre, fecha en que se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, saldrán a las calles para exigir una seguridad social digna.

La movilización, que busca la atención del “gobierno corrupto y mafioso”, iniciará en la Plaza Italia y se dirigirá hasta la Fiscalía General del Estado, donde los asegurados clamarán para que la salud sea considerada, “en los hechos, y no solo en los papeles, un derecho humano”.