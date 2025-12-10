El Centro de Estudios de Idiomas del Ejército abre las inscripciones

Los cursos que ofrece el Centro de Estudios de Idiomas del Ejército, ubicado en la avenida Semidei esquina Itá, en el barrio Loma Pyta de Asunción, están dirigidos a jóvenes y adultos, y son accesibles para la ciudadanía en general, no solo para miembros del Ejército.

Se ofrecen cursos desde el nivel principiante hasta niveles más avanzados, en modalidad presencial.

Los cursos tienen costos accesibles, con una matrícula y cuotas mensuales.

Las inscripciones arrancan este miércoles 10 de diciembre, con solo dos requisitos:

Edad mínima 15 años.

Presentar fotocopia de cédula de identidad.

Inversión

Matrícula: G. 60.000.

Plataforma web (anual): G. 100.000.

Libro: G. 80.000.

Examen de ALCPT inicial: G. 40.000.

Los horarios de clases serán los días sábado, en dos turnos: de mañana de 07:30 a 12:00 y de tarde de 13:30 a 17:30.