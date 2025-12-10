Hospitalizan a interno de la cárcel de Pedro Juan Caballero por supuesta intoxicación

Un interno de la Penitenciaría Regional identificado como Marcos David González Cavia, de 27 años, fue derivado de urgencias este miércoles hasta el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero luego de que empezara a convulsionar, por motivos hasta el momento no revelados por los responsables del Penal ni por los médicos que lo atendieron. “El mismo fue auxiliado inconsciente por personal de la Penitenciaría, estaba en estado convulsivo, le estamos tratando y no tenemos aún mayores datos”, indicó el doctor Pablo Ayala, director de la Región Sanitaria de Amambay.

Causa de la convulsión

El doctor Pablo Ayala señaló que son varias las causas potenciales para desarrollar un estado convulsivo, entre ellas citó un cuadro de epilepsia pero no supo precisar si el interno padece dicha condición, otra de las posibilidades es el consumo excesivo de alguna sustancia ilícita según consideró el galeno. El profesional de salud no supo informar si el paciente en cuestión pudo haberse intoxicado con alguna sustancia estupefaciente; en ese sentido manifestó que se le practicará los exámenes necesarios para llegar a una conclusión certera.

Cabe señalar que en las últimas semanas, se registraron varios episodios extraños, en algunos casos, incluso mortale en la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero. El más llamativo se dio el pasado 22 de noviembre cuando dos internos identificados como Willian Ramón Caríssimo Pino (22) y Derlis Antonio Cohene (30) murieron. Si bien no se dio a conocer las causas específicas del fallecimiento de los mismos, hay una fuerte sospecha de que se excedieron en el consumo de drogas peligrosas en su lugar de reclusión.

