Organizaciones marchan y exigen respeto a los derechos humanos

La Marcha por los Derechos Humanos se realizó este miércoles en Asunción, con concentración desde las 18:00 en la Plaza Italia. Una hora después, se dio inicio a la marcha, con carteles y banderas paraguayas. La movilización avanzó por la avenida Ygatimí hasta la calle Chile, frente a la Fiscalía General del Estado, y luego continuó hasta el Ministerio del Interior.

Con consignas como “Frente al autoritarismo, respondemos con memoria” y “Frente a la impunidad, respondemos con organización”, las organizaciones manifestantes reclamaron el respeto a derechos conquistados y denunciaron retrocesos en políticas públicas.

Amplio respaldo de organizaciones sociales

La convocatoria reunió a entre 14 y 15 organizaciones sociales, sindicales y de la sociedad civil, según expresó Dante Leguizamón, especialista en Derechos Humanos e hijo del periodista asesinado Santiago Leguizamón. Habló con ABC en representación de la organización de la marcha y señaló que la movilización tuvo como objetivo recordar el Día de los Derechos Humanos y visibilizar reclamos urgentes.

Leguizamón afirmó que uno de los temas más presentes fue lo ocurrido recientemente en la estancia Lusipar, donde denunció abandono estatal, uso de la violencia y criminalización frente a conflictos sociales que afectan a comunidades campesinas e indígenas.

“Se utilizan estrategias represivas en lugar de políticas de diálogo”, sostuvo.

Denuncian deudas históricas y retrocesos

El abogado enumeró las deudas estructurales del Paraguay en materia de derechos humanos, mencionando la falta de memoria y justicia, la impunidad, la desigual distribución de la tierra y la desigualdad social, con impactos directos en comunidades campesinas, pueblos indígenas y especialmente en mujeres.

También cuestionó las falencias del Estado en derechos básicos como la salud y la educación, áreas en las que Paraguay se encuentra rezagado en comparación con otros países de la región, según analizó.

Leguizamón alertó además sobre el avance de discursos y políticas que calificó de autoritarios, negacionistas y antiderechos, impulsados desde el actual gobierno.