Biblioteca del Congreso amplía espacios: ¿serán oficinas de nuevos funcionarios?

Nuevos espacios se están instalando en la sede de la Biblioteca y Archivo Central del Congreso Nacional “Augusto Roa Bastos”, ubicada en las inmediaciones de la Costanera Norte de Asunción. Las obras avanzan en el corredor hacia la bahía del río Paraguay y en el costado del predio con vista al Palacio de Gobierno.

Ante versiones que señalaban que las obras iban a ser oficinas destinadas a los 100 nuevos funcionarios que incorporaría el Congreso el próximo año, el director de la Biblioteca del Congreso Nacional, José Samudio, aclaró que el proyecto responde exclusivamente a la necesidad de ampliar y reorganizar los espacios internos.

“No son oficinas habilitadas para más funcionarios. Es una ampliación que hace la biblioteca porque el año pasado el historiador Luis Verón donó 30.000 libros de su biblioteca y teníamos que tener espacio para los libros. No es para oficinas de funcionarios, sino para que nosotros podamos ampliar nuestros espacios”, remarcó.

Samudio explicó que la ampliación también responde a la necesidad de ampliar la hemeroteca porque la actual es reducida y no permite el manejo adecuado de los periódicos, que requieren espacio para su conservación y consulta.

Reubicación del sector infantil y mejoras internas

El proyecto, además, contempla el traslado del sector infantojuvenil, hoy instalado junto a la sala de investigadores. Mencionó que la actual ubicación no resulta compatible por el ruido y la dinámica propia del área destinada a niños y jóvenes.

Asimismo, se prevé mejorar las condiciones del Observatorio y la Academia Legislativa, que actualmente opera en espacios improvisados dentro de la biblioteca.

“Actualmente, sus funcionarios están dentro de la biblioteca y están usando los espacios de la biblioteca, pero están incómodos”, refirió.

Recursos propios y entrega de obra

El director precisó que las obras se financian con recursos propios de la institución. Señaló que deben ser entregadas este mes, aunque aclaró que él no maneja los detalles de los montos, a cargo de la gerencia administrativa.

Recordó que, para este año, la biblioteca tiene su presupuesto anexado al Centro Cultural del Cabildo y que para el ejercicio actual se le asignaron G. 9 millones, destinados a salarios, seguro médico, compra de libros y mantenimiento del edificio.

De acuerdo a Samudio, este mantenimiento integral se ejecuta por primera vez desde la inauguración del edificio en 2016.

Mejorar las condiciones

Samudio insistió en que el objetivo central es mejorar las condiciones de atención y ampliar los espacios de consulta.

“Esta ampliación se debe a que la biblioteca va a mejorar sus espacios, no porque hay nuevos funcionarios. Eso quiero aclarar primero. Y segundo, porque queremos darle a la ciudadanía mejor comodidad para la atención que nosotros tenemos”, afirmó.