Familia de Gustavo Köhn donará histórico archivo deportivo a la Biblioteca del Congreso

La familia del recordado periodista Gustavo Adolfo Köhn Brizuela oficializará mañana la donación del Archivo del Deporte “Gustavo Köhn” a la Biblioteca del Congreso Nacional, una colección que resguarda décadas de memoria periodística y deportiva del Paraguay. El acto de firma del acta se realizará este miércoles 10, a las 08:00, en la Hemeroteca de la institución.

El acervo, que será puesto a disposición del público, constituye la primera colección especializada en su género en el país, marcando un hito para la preservación del patrimonio documental nacional. La donación representa un aporte invaluable para investigadores, periodistas, aficionados al deporte y estudiantes interesados en la evolución del ámbito deportivo paraguayo.

La trayectoria de Gustavo Köhn

Gustavo Köhn, quien falleció el 29 de abril de 2015, a los 47 años, tras una lucha contra el cáncer de colon, fue uno de los periodistas deportivos más respetados del país.

Su amplia trayectoria lo llevó por los canales 13 y 9, además de especializarse en disciplinas como boxeo y básquetbol. Fue presidente de la Unión Paraguaya de Box (UPB) y miembro de la directiva del Círculo de Periodistas Deportivos del Paraguay (CPDP). También ejerció como ministro de la Secretaría de Información y Comunicación (Sicom) durante el gobierno de Federico Franco.

Con la entrega de esta colección, la familia Köhn reafirma el legado profesional y humano del periodista, poniendo su vasto archivo al alcance de las futuras generaciones.