Diócesis de Misiones y Ñeembucú quiere recaudar G. 300 millones para mantener su pastoral

El próximo sábado 20 de diciembre estará concluyendo la gran maratón solidaria organizada por la diócesis de Misiones y Ñeembucú, que dio inicio el pasado 30 de octubre en las diferentes parroquias diocesanas de ambos departamentos.

El objetivo de esta maratón es recaudar la suma de G. 300 millones para cubrir una parte de la deuda que la diócesis tiene con la Conferencia Episcopal y con la Santa Sede, así como para el pago de los salarios de las personas que trabajan en esta iglesia, y el mantenimiento del clero, el apostolado y la Pastoral Social.

“Estamos organizando una gran maratón a nivel diocesano, esperando tener una respuesta favorable de la ciudadanía hacia la diócesis. Nuestra diócesis tiene cuantiosas deudas, además se tiene que sostener y atender la parte pastoral, que es la más importante, y con esos fines estamos organizando este evento”, indicó Nelly Meza, una de las coordinadoras de la maratón.

“La maratón ya arrancó y el 20 de diciembre se realizará la entrega de lo recaudado por cada uno en sus diferentes parroquias. También se podrán recibir aportes en especies, lo que significa que aquellas personas que tienen algún producto que se pueda vender y lo quieran donar, lo estaremos recibiendo y lo pondremos en venta para de esa manera ir juntándolo”, agregó.

En ese sentido, Meza comentó también que actualmente ya se cuenta con varios cuadros artísticos, así como un ventilador de techo, que fueron donados para su puesta en venta. “Esperamos la colaboración de la gente para con nuestra Iglesia”, finalizó.