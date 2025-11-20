San Patricio se prepara para la 8ª edición del Tape Tuja

La concejal municipal de San Patricio, Encarna Ferreira (ANR), explicó que la Peregrinación Religiosa, Cultural y Turística por el Tape Tuja pretende enseñar a las nuevas generaciones el significado del antiguo camino. Señaló que el Tape Pytã, como también es llamado, aún conserva su característica tierra roja y constituye un patrimonio intangible fundamental para la identidad local.

“Aquel pueblo que no tiene historia no tiene cultura”, expresó para explicar la importancia de la actividad para preservar el origen de la localidad.

La edil informó que, antes de iniciar el recorrido de 22 kilómetros rumbo al Monasterio Benedictino Tupãsy María, en Santiago, Misiones, el obispo de Misiones y Ñeembucú, monseñor Osmar López, realizará el acto de bendición. En el sitio también participarán alumnos de instituciones de la zona y estacioneros que portarán 100 candiles para recibir a los visitantes provenientes de distintos puntos del país.

La imagen de San Roque González de Santa Cruz llegará desde Encarnación para acompañar la actividad.

Durante el trayecto, los estudiantes presentarán actuaciones teatrales alusivas a la historia de sus instituciones y a la presencia jesuítica. Los peregrinos estarán acompañados por bomberos voluntarios de San Ignacio, servicio de ambulancia y profesionales de la salud, quienes dispondrán de medicamentos y agua.

Para las personas con dificultades para caminar, la Municipalidad habilitará buses de apoyo.

