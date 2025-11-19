Usaron becas del Gobierno para financiar postgrados de mimados del MEC

El presidente de la República, Santiago Peña, anunció en el 2023 la creación de las Becas del Gobierno del Paraguay, un programa para centralizar los recursos que tienen distintas instituciones para financiar la educación superior de jóvenes con promedio sobresaliente de todo el país.

Si bien estas asignaciones están centralizadas, parte de la administración sigue a cargo del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), que transfiere los desembolsos a una cantidad determinada del total de becarios.

De hecho, estudiantes becarios habían denunciado en agosto que la cartera educativa no estaba realizando estos desembolsos para los beneficiados. La falta de pago afectó principalmente a jóvenes inscriptos en universidades públicas, en el interior del país.

En ese entonces, fueron 200 los becarios afectados por el excesivo atraso en el pago de las becas del Gobierno, por parte de la entidad a cargo de Luis Ramírez, ministro de Educación.

Los privilegiados del MEC

Mientras el MEC adeudaba el pago de estos beneficios a jóvenes sobresalientes del interior del país, ese mismo mes, el 27 de agosto, lanzó una convocatoria interna para que sus directores con cargos de confianza puedan acceder a becas de postgrado, por un valor de entre G. 15 millones y G. 50 millones cada una, para maestrías o doctorados.

Estas becas fueron otorgadas a 69 funcionarios, varios con cargos de jefaturas y direcciones, todos puestos de confianza dentro de la administración de Luis Ramírez y del viceministro de Educación Superior, David Velázquez Seiferheld.

Según confirmó Luis Ramírez a ABC, estas becas para funcionarios cercanos a su administración, fueron financiadas con fondos de las Becas del Gobierno del Paraguay. El valor total del beneficio para los empleados de la cartera educativa es de G. 1.650 millones, la gran mayoría para postgrados en universidades privadas.

Entre las beneficiarias figura Graciela Zaracho, directora de Becas del MEC y secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Becas. Según denunciaron los propios funcionarios de la entidad, Zaracho se autoadjudicó una beca de G. 17.700.000 para una maestría, debido principalmente a que la misma funcionaria es la que firmó primero la guía de bases y condiciones y luego la resolución de adjudicaciones.

MEC habla de remanente

Según había explicado el viceministro de Educación Superior, Velázquez Seiferheld, los G. 1.650 millones utilizados para financiar los postgrados a los funcionarios, son parte de un remanente de las becas que tienen disponibles para los jóvenes de educación superior, es decir, de las Becas del Gobierno de Paraguay.

Usualmente, este remanente queda porque los jóvenes terminan abandonando la carrera, no mantienen el promedio requerido o pierden continuidad en la matriculación en las universidades.

El ministro de Educación, Luis Ramírez, defendió la asignación de becas a funcionarias como la directora de Becas, Graciela Zaracho, indicando que es personal con 21 años de carrera y que su formación aportará a la institución pública y a la educación paraguaya.

Lista de beneficiarios para maestrías

Funcionario/a Monto-Beca (Guaraníes) Yamila Leticia Cáceres Capdevila 19.385.862 Ana Karina Barreto Flores 21.900.000 Silvia Carolina Fretes De Vallejos 19.800.000 Rossana Estrella Ortiz Benítez 17.700.000 María Luz Elizabeth Garcete López 19.385.862 Tania Quintana 15.100.000 Ángel Daniel Leguizamón C 25.000.000 Griselda Carolina Benítez Speranza 24.886.220 Lourdes Elizabeth Vázquez Alcaraz 19.385.862 David Emilio Lobos Edwards 19.385.862 Silvio Ariel López Segovia 17.700.000 Lidia Coronel Sanabria 17.700.000 Elva Esperanza Sara Noemí Valiente Velázquez 17.700.000 Luisa Eliana Irala Gallardo 20.105.896 Edgard Adolfo Sanabria Álvarez 17.700.000 Miguel Andrés Morel González 20.105.896 Alba Lorena Benítez Vera 17.700.000 Cynthia Marlene Romero Aguilar 17.700.000 Marie Natalia Soledad Morel 17.700.000 Raúl Emilio Vega 5.675.000 Héctor Daniel González Villar 17.700.000 Andrea Milena Fernández Leguizamón 13.700.000 María Rocío Espinoza De Orrego 13.700.000 Ramona Monserrat Amarilla Galeano 17.700.000 Edgar Richard Espínola Duarte 17.700.000 Ángel Rafael Benítez Melgarejo 17.700.000 Cesar Alfonso Arzamendia 17.700.000 María Lucía Báez Peña 17.700.000 María Graciela Zaracho Bogado 17.700.000 Lilian Antonia Plaz De Florentín 20.105.896 María Noemi Servín Ayala 13.700.000 Mirna Elizabeth Zárate González 20.105.896 Ana Patricia Bogarín Costa 17.700.000 Matías Ubaldo Benega González 20.105.896 Ruth Amada Soledad Duarte 20.105.896 Álvaro Leonardo González Benítez 19.385.862 Fabiana Raquel González Ayala 30.108.000 Nahir Janina Fariña Sánchez 17.700.000 Juan Andrés Arce Quevedo 15.360.000 María Guadalupe Jara Pereira 20.105.896 María Isabel Negri Mayeregger 17.700.000 Nancy Carolina Duarte Ramírez 17.700.000 Ana Guadalupe Lezcano Ledesma 17.700.000 Adriana Belén Núñez González 17.700.000 Laura Verónica López Garay 17.700.000 Sócrates Joel Meaurio 17.700.000 Rocío Patricia Valenzuela Rojas 17.700.000 Giselle Mendoza 17.700.000 Ruth Natali Ramírez Álvarez 20.105.896 Noelia Elizabeth Alarcón Prieto 24.768.000 Ana Laura Domínguez Valdez 17.700.000 Selba Noemi Montania Mereles 13.700.000 María Olga Torres Vysokolan 28.750.000

Lista de beneficiarios para doctorados