Usaron becas del Gobierno para financiar postgrados de mimados del MEC

El presidente de la República, Santiago Peña, anunció en el 2023 la creación de las Becas del Gobierno del Paraguay, un programa para centralizar los recursos que tienen distintas instituciones para financiar la educación superior de jóvenes con promedio sobresaliente de todo el país.
Si bien estas asignaciones están centralizadas, parte de la administración sigue a cargo del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), que transfiere los desembolsos a una cantidad determinada del total de becarios.
De hecho, estudiantes becarios habían denunciado en agosto que la cartera educativa no estaba realizando estos desembolsos para los beneficiados. La falta de pago afectó principalmente a jóvenes inscriptos en universidades públicas, en el interior del país.
En ese entonces, fueron 200 los becarios afectados por el excesivo atraso en el pago de las becas del Gobierno, por parte de la entidad a cargo de Luis Ramírez, ministro de Educación.
Los privilegiados del MEC
Mientras el MEC adeudaba el pago de estos beneficios a jóvenes sobresalientes del interior del país, ese mismo mes, el 27 de agosto, lanzó una convocatoria interna para que sus directores con cargos de confianza puedan acceder a becas de postgrado, por un valor de entre G. 15 millones y G. 50 millones cada una, para maestrías o doctorados.
Estas becas fueron otorgadas a 69 funcionarios, varios con cargos de jefaturas y direcciones, todos puestos de confianza dentro de la administración de Luis Ramírez y del viceministro de Educación Superior, David Velázquez Seiferheld.
Según confirmó Luis Ramírez a ABC, estas becas para funcionarios cercanos a su administración, fueron financiadas con fondos de las Becas del Gobierno del Paraguay. El valor total del beneficio para los empleados de la cartera educativa es de G. 1.650 millones, la gran mayoría para postgrados en universidades privadas.
Entre las beneficiarias figura Graciela Zaracho, directora de Becas del MEC y secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Becas. Según denunciaron los propios funcionarios de la entidad, Zaracho se autoadjudicó una beca de G. 17.700.000 para una maestría, debido principalmente a que la misma funcionaria es la que firmó primero la guía de bases y condiciones y luego la resolución de adjudicaciones.
MEC habla de remanente
Según había explicado el viceministro de Educación Superior, Velázquez Seiferheld, los G. 1.650 millones utilizados para financiar los postgrados a los funcionarios, son parte de un remanente de las becas que tienen disponibles para los jóvenes de educación superior, es decir, de las Becas del Gobierno de Paraguay.
Usualmente, este remanente queda porque los jóvenes terminan abandonando la carrera, no mantienen el promedio requerido o pierden continuidad en la matriculación en las universidades.
El ministro de Educación, Luis Ramírez, defendió la asignación de becas a funcionarias como la directora de Becas, Graciela Zaracho, indicando que es personal con 21 años de carrera y que su formación aportará a la institución pública y a la educación paraguaya.
Lista de beneficiarios para maestrías
|Funcionario/a
|Monto-Beca (Guaraníes)
Yamila Leticia Cáceres Capdevila
19.385.862
Ana Karina Barreto Flores
21.900.000
Silvia Carolina Fretes De Vallejos
19.800.000
Rossana Estrella Ortiz Benítez
17.700.000
María Luz Elizabeth Garcete López
19.385.862
Tania Quintana
15.100.000
Ángel Daniel Leguizamón C
25.000.000
Griselda Carolina Benítez Speranza
24.886.220
Lourdes Elizabeth Vázquez Alcaraz
19.385.862
David Emilio Lobos Edwards
19.385.862
Silvio Ariel López Segovia
17.700.000
Lidia Coronel Sanabria
17.700.000
Elva Esperanza Sara Noemí Valiente Velázquez
17.700.000
Luisa Eliana Irala Gallardo
20.105.896
Edgard Adolfo Sanabria Álvarez
17.700.000
Miguel Andrés Morel González
20.105.896
Alba Lorena Benítez Vera
17.700.000
Cynthia Marlene Romero Aguilar
17.700.000
Marie Natalia Soledad Morel
17.700.000
Raúl Emilio Vega
5.675.000
Héctor Daniel González Villar
17.700.000
Andrea Milena Fernández Leguizamón
13.700.000
María Rocío Espinoza De Orrego
13.700.000
Ramona Monserrat Amarilla Galeano
17.700.000
Edgar Richard Espínola Duarte
17.700.000
Ángel Rafael Benítez Melgarejo
17.700.000
Cesar Alfonso Arzamendia
17.700.000
María Lucía Báez Peña
17.700.000
María Graciela Zaracho Bogado
17.700.000
Lilian Antonia Plaz De Florentín
20.105.896
María Noemi Servín Ayala
13.700.000
Mirna Elizabeth Zárate González
20.105.896
Ana Patricia Bogarín Costa
17.700.000
Matías Ubaldo Benega González
20.105.896
Ruth Amada Soledad Duarte
20.105.896
Álvaro Leonardo González Benítez
19.385.862
Fabiana Raquel González Ayala
30.108.000
Nahir Janina Fariña Sánchez
17.700.000
Juan Andrés Arce Quevedo
15.360.000
María Guadalupe Jara Pereira
20.105.896
María Isabel Negri Mayeregger
17.700.000
Nancy Carolina Duarte Ramírez
17.700.000
Ana Guadalupe Lezcano Ledesma
17.700.000
Adriana Belén Núñez González
17.700.000
Laura Verónica López Garay
17.700.000
Sócrates Joel Meaurio
17.700.000
Rocío Patricia Valenzuela Rojas
17.700.000
Giselle Mendoza
17.700.000
Ruth Natali Ramírez Álvarez
20.105.896
Noelia Elizabeth Alarcón Prieto
24.768.000
Ana Laura Domínguez Valdez
17.700.000
Selba Noemi Montania Mereles
13.700.000
María Olga Torres Vysokolan
28.750.000
Lista de beneficiarios para doctorados
|Postulante
|Monto-Beca (Guaraníes)
María Andresa Esquivel López
41.800.000
Natalia Carolina Ovando Campuzano
50.000.000
Elena Ramona Ramírez Duarte
41.800.000
Joel Amilcar Centurión
37.050.000
Edgar Osvaldo Valenzuela Duarte
42.000.000
Miguela Benega
41.381.000
Jorgelina Villanueva González
31.900.000
Antonio Cristaldo Samudio
27.081.000
María Cristina Carmona Rojas
45.000.000
Rosa Ermelinda Medina De Méndez
37.050.000
Gloria María Adela Molina Rojas
41.381.000
María Lourdes Recalde Torres
41.381.000
Emilia Pérez
45.000.000
Claudia Noemi Maidana Cristaldo
41.381.000
María Magdalena Silvero de Chena
41.800.000
Elena Mabel Caballero de Cabral
47.305.064