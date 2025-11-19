Nacionales
19 de noviembre de 2025 - 15:10

Usaron becas del Gobierno para financiar postgrados de mimados del MEC

Examen de postulantes para acceder a las Becas del Gobierno, en la Facultad de Ingeniería de la UNA (FIUNA), una de las sedes donde se tomaron las pruebas.
Examen de postulantes para acceder a las Becas del Gobierno.Gentileza/Presidencia de la República del Paraguay

Las Becas del Gobierno del Paraguay, que deben destinarse a la educación superior de jóvenes brillantes, se están utilizando por el MEC para financiar postgrados por G. 1.650 millones para directores con cargos de confianza, incluida la directora de Becas, quien es además la secretaria general del Consejo Nacional de Becas.

Por ABC Color

El presidente de la República, Santiago Peña, anunció en el 2023 la creación de las Becas del Gobierno del Paraguay, un programa para centralizar los recursos que tienen distintas instituciones para financiar la educación superior de jóvenes con promedio sobresaliente de todo el país.

Si bien estas asignaciones están centralizadas, parte de la administración sigue a cargo del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), que transfiere los desembolsos a una cantidad determinada del total de becarios.

Lea más: Mafia de los pagarés: titular del MEC explica por qué no se pronunció a favor de docentes

De hecho, estudiantes becarios habían denunciado en agosto que la cartera educativa no estaba realizando estos desembolsos para los beneficiados. La falta de pago afectó principalmente a jóvenes inscriptos en universidades públicas, en el interior del país.

Luis Ramírez, ministro del MEC en conferencia de prensa hoy tras reunión con Santiago Peña.
Luis Ramírez, ministro del MEC en conferencia de prensa tras una reunión con Santiago Peña.

En ese entonces, fueron 200 los becarios afectados por el excesivo atraso en el pago de las becas del Gobierno, por parte de la entidad a cargo de Luis Ramírez, ministro de Educación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los privilegiados del MEC

Mientras el MEC adeudaba el pago de estos beneficios a jóvenes sobresalientes del interior del país, ese mismo mes, el 27 de agosto, lanzó una convocatoria interna para que sus directores con cargos de confianza puedan acceder a becas de postgrado, por un valor de entre G. 15 millones y G. 50 millones cada una, para maestrías o doctorados.

Lea más: Subasta de elefante blanco del MEC: sin interesados en segundo remate

Estas becas fueron otorgadas a 69 funcionarios, varios con cargos de jefaturas y direcciones, todos puestos de confianza dentro de la administración de Luis Ramírez y del viceministro de Educación Superior, David Velázquez Seiferheld.

Según confirmó Luis Ramírez a ABC, estas becas para funcionarios cercanos a su administración, fueron financiadas con fondos de las Becas del Gobierno del Paraguay. El valor total del beneficio para los empleados de la cartera educativa es de G. 1.650 millones, la gran mayoría para postgrados en universidades privadas.

Entre las beneficiarias figura Graciela Zaracho, directora de Becas del MEC y secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Becas. Según denunciaron los propios funcionarios de la entidad, Zaracho se autoadjudicó una beca de G. 17.700.000 para una maestría, debido principalmente a que la misma funcionaria es la que firmó primero la guía de bases y condiciones y luego la resolución de adjudicaciones.

MEC habla de remanente

Según había explicado el viceministro de Educación Superior, Velázquez Seiferheld, los G. 1.650 millones utilizados para financiar los postgrados a los funcionarios, son parte de un remanente de las becas que tienen disponibles para los jóvenes de educación superior, es decir, de las Becas del Gobierno de Paraguay.

Lea más: MEC insiste con fracasado “Día Nacional de los Kits” en 2026

Usualmente, este remanente queda porque los jóvenes terminan abandonando la carrera, no mantienen el promedio requerido o pierden continuidad en la matriculación en las universidades.

El ministro de Educación, Luis Ramírez, defendió la asignación de becas a funcionarias como la directora de Becas, Graciela Zaracho, indicando que es personal con 21 años de carrera y que su formación aportará a la institución pública y a la educación paraguaya.

Lista de beneficiarios para maestrías

Funcionario/aMonto-Beca (Guaraníes)

Yamila Leticia Cáceres Capdevila

19.385.862

Ana Karina Barreto Flores

21.900.000

Silvia Carolina Fretes De Vallejos

19.800.000

Rossana Estrella Ortiz Benítez

17.700.000

María Luz Elizabeth Garcete López

19.385.862

Tania Quintana

15.100.000

Ángel Daniel Leguizamón C

25.000.000

Griselda Carolina Benítez Speranza

24.886.220

Lourdes Elizabeth Vázquez Alcaraz

19.385.862

David Emilio Lobos Edwards

19.385.862

Silvio Ariel López Segovia

17.700.000

Lidia Coronel Sanabria

17.700.000

Elva Esperanza Sara Noemí Valiente Velázquez

17.700.000

Luisa Eliana Irala Gallardo

20.105.896

Edgard Adolfo Sanabria Álvarez

17.700.000

Miguel Andrés Morel González

20.105.896

Alba Lorena Benítez Vera

17.700.000

Cynthia Marlene Romero Aguilar

17.700.000

Marie Natalia Soledad Morel

17.700.000

Raúl Emilio Vega

5.675.000

Héctor Daniel González Villar

17.700.000

Andrea Milena Fernández Leguizamón

13.700.000

María Rocío Espinoza De Orrego

13.700.000

Ramona Monserrat Amarilla Galeano

17.700.000

Edgar Richard Espínola Duarte

17.700.000

Ángel Rafael Benítez Melgarejo

17.700.000

Cesar Alfonso Arzamendia

17.700.000

María Lucía Báez Peña

17.700.000

María Graciela Zaracho Bogado

17.700.000

Lilian Antonia Plaz De Florentín

20.105.896

María Noemi Servín Ayala

13.700.000

Mirna Elizabeth Zárate González

20.105.896

Ana Patricia Bogarín Costa

17.700.000

Matías Ubaldo Benega González

20.105.896

Ruth Amada Soledad Duarte

20.105.896

Álvaro Leonardo González Benítez

19.385.862

Fabiana Raquel González Ayala

30.108.000

Nahir Janina Fariña Sánchez

17.700.000

Juan Andrés Arce Quevedo

15.360.000

María Guadalupe Jara Pereira

20.105.896

María Isabel Negri Mayeregger

17.700.000

Nancy Carolina Duarte Ramírez

17.700.000

Ana Guadalupe Lezcano Ledesma

17.700.000

Adriana Belén Núñez González

17.700.000

Laura Verónica López Garay

17.700.000

Sócrates Joel Meaurio

17.700.000

Rocío Patricia Valenzuela Rojas

17.700.000

Giselle Mendoza

17.700.000

Ruth Natali Ramírez Álvarez

20.105.896

Noelia Elizabeth Alarcón Prieto

24.768.000

Ana Laura Domínguez Valdez

17.700.000

Selba Noemi Montania Mereles

13.700.000

María Olga Torres Vysokolan

28.750.000

Lista de beneficiarios para doctorados

PostulanteMonto-Beca (Guaraníes)

María Andresa Esquivel López

41.800.000

Natalia Carolina Ovando Campuzano

50.000.000

Elena Ramona Ramírez Duarte

41.800.000

Joel Amilcar Centurión

37.050.000

Edgar Osvaldo Valenzuela Duarte

42.000.000

Miguela Benega

41.381.000

Jorgelina Villanueva González

31.900.000

Antonio Cristaldo Samudio

27.081.000

María Cristina Carmona Rojas

45.000.000

Rosa Ermelinda Medina De Méndez

37.050.000

Gloria María Adela Molina Rojas

41.381.000

María Lourdes Recalde Torres

41.381.000

Emilia Pérez

45.000.000

Claudia Noemi Maidana Cristaldo

41.381.000

María Magdalena Silvero de Chena

41.800.000

Elena Mabel Caballero de Cabral

47.305.064