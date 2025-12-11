Ratifican condena a 28 años de cárcel por crimen del exviceministro Javier Ibarra

La Sentencia Definitiva N° 254 del 21 de abril de 2025, que condenó a 28 de años de cárcel a Óscar Ariel Caballero Sahlmann por el asesinato de exfiscal y exviceministro de Seguridad Interna Javier Ibarra, fue ratificada con el voto unánime de los camaristas María Lourdes Cardozo de Velázquez, Alicia Orrego y Dionisio Frutos, integrantes del Tribunal de Apelación Penal, Segunda Sala, de Central.

El tribunal de alzada rechazó el recurso interpuesto por los abogados Óscar Tuma y Lorena Genes, en representación del acusado Óscar Ariel Caballero Sahlmann; y resolvió confirmar la sentencia dictada por el tribunal integrado por las juezas Leticia Fracchi, Ana Carolina Silveira y Gloria Garay. Ésta última fue la presidenta del colegiado y votó en disidencia por la absolución del encausado.

La defensa argumentó su apelación señalando que, entre otros puntos, que el Tribunal de Sentencia omitió el análisis y fundamentación de los incidentes planteados por los representantes del acusado; realizó una errónea valoración de las pruebas y que no se acreditó científicamente que el arma de fuego utilizada en el hecho haya estado en manos de Caballero Sahlmann, en el momento de los disparos.

Sin embargo, los camaristas concluyeron que en el escrito de apelación “no existe ningún elemento que pueda desmoronar la robustez de la sentencia”, razón por la que no hay fundamentos para decretar la nulidad solicitada por la defensa, de acuerdo con lo resaltado en parte del Acuerdo y Sentencia N° 153 dictado este 9 de diciembre.

Caballero Sahlmann era secretario de Ibarra y también su “hombre de confianza” y el arma de fuego que utilizó para el asesinato fue una pistola Colt calibre 22 de procedencia alemana, con serie LK040073, perteneciente al propio Javier Ibarra, conforme al carnet de tenencia de armas expedido por la Dirección de Material Bélico (Dimabel).

Crimen del exviceministro Javier Ibarra

Según lo probado por el Ministerio Público en el juicio, entre las 22:46 del 24 de noviembre y la medianoche del 25 de noviembre de 2022, el ahora condenado Óscar Ariel Caballero Sahlmann llegó hasta la vivienda de Javier Ibarra, ubicada en la intersección de las calles Santa Carolina y Destacamento Cazal, en el barrio Santa Ana de San Lorenzo, acompañado por el testigo en motocicleta.

En mayoría, el Tribunal de Sentencia dio por probado que Caballero descendió de la moto y le indicó al conductor que regresara en unos 40 minutos. Con el control del portón automático, ingresó al domicilio de Ibarra.

Luego del tiempo acordado, el testigo regresó y estacionó frente a la casa. Apagó la moto y escuchó uno o dos disparos provenientes del interior del domicilio. Momentos después, Caballero salió del garaje visiblemente nervioso y asustado, con el control del portón en la mano, indicándole al testigo que se retirara. Luego volvió a ingresar al vivienda de Ibarra.

El testigo intentó encender su motocicleta sin éxito y decidió caminar hasta una estación de servicio Copetrol sobre la avenida Mariscal López, donde dejó su moto. Allí compró un cargador de celular en un local de Biggie. Mientras cargaba el teléfono en la gasolinera, recibió una llamada de Caballero, quien le preguntó su ubicación. Caballero estaba en un taxi y le pidió que se acercara.

Acusado quemó evidencias del crimen

El acusado también le entregó al testigo la suma de G. 100.000 para cargar combustible y le preguntó sobre la motocicleta. Cuando el testigo volvió a interrogarlo sobre lo ocurrido en la casa de Ibarra, Caballero no respondió.

Posteriormente, Caballero pidió al testigo que fuera a su domicilio. Al llegar, el testigo observó que el ahora condenado tenía una bolsa tipo TNT y un estuche. El acusado vertió combustible sobre la bolsa y quemó su contenido, mientras que el estuche, que contenía un arma de fuego, se lo entregó al testigo para que lo guardara o se deshiciera de él.

Según declaró, el testigo accedió por temor, sin saber que se trataba de la vivienda del exfiscal ni de que allí había ocurrido un homicidio.

En sus alegatos finales el fiscal Julio Ortiz había solicitado una pena de 30 años de prisión para el acusado, pero luego de conocer la sentencia el agente expresó su conformidad con el fallo.

“Mi deseo era darle una condena justa al homicida de Javier Ibarra para darle paz en su tumba. Ambos habíamos jurado como agentes fiscales en el año 2006″, había expresado Ortiz tras conocerse la sentencia.