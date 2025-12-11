Recomendaciones para afrontar las “sillas vacías” en Navidad y Año Nuevo

Una de las etapas más difíciles de la vida es el duelo, y más aún, en las fechas especiales como Navidad y Año Nuevo, donde se afronta la “silla vacía”. En esta nota te contamos de qué se trata y cómo manejarla.

El psicólogo Richard Salerno explica que afrontar las “sillas vacías” implica permitirse sentir el dolor, buscar apoyo emocional y encontrar maneras de honrar la memoria del ser querido, adaptando las tradiciones si es necesario.

“La silla vacía es también una metáfora para referirnos a la ausencia física de aquellos seres queridos fallecidos o que por diversas circunstancias ya no pueden compartir con nosotros un determinado espacio”, especificó.

En cuanto a las emociones, señala que pueden ir acompañadas de sentimientos como la tristeza, la desesperanza, el vacío, la angustia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Nuestra mente actúa relacionando situaciones, recuerdos, personas y emociones. Y justamente, en estas fechas, nosotros recordamos aquellos momentos tan especiales donde compartíamos con nuestros seres queridos porque nuestra cultura pone mucho énfasis al encuentro familiar, a los vínculos cercanos y sobre todo en las fiestas de Navidad”, manifiesta.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Agrega que nuestra mente recuerda y con los recuerdos aparecen las emociones: la tristeza, la melancolía, a veces la sensación de vacío y que lo importante es validar esas emociones, no negarlas, no reprimirlas, evitar sentir culpa o vergüenza, evitar excluir y excluirnos de encuentros solamente porque la tristeza nos acompaña en ese momento.

“Cuando vamos experimentando esas emociones es muy importante hablar de ello. Es muy importante identificar cuáles son esos pensamientos que acompañan o que anteceden a esas emociones. A veces hay pensamientos de vergüenza, de culpa, hay reproches, por no haber hecho tal cosa, por no haber dicho algo antes de, por no haber brindado más y ante esos pensamientos es muy importante que empecemos a tratarnos a nosotros mismos de manera empática y compasiva, y a partir de allí, empezar a recordar a nuestros seres queridos desde aquellos momentos positivos para que la mente traiga también acompañada de esos recuerdos emociones de alegría, emociones positivas, emociones de encuentros con esos seres queridos”, recomendó.

¿Es una obligación sentirse bien?

El profesional de la salud mental señala que algunas personas que pudieron haber perdido a sus seres queridos de manera reciente, a veces se cuestionan acerca de si tienen obligación de sentirse bien en esas fiestas y si experimentan tristeza, si experimentan mucha melancolía o incluso, si prefieren aislarse, a veces también se sienten culpables porque creen que están obligadas por un mandato social de estar bien.

“En esos casos es muy importante que la persona se hable compasivamente, empáticamente a sí misma y que se diga palabras como que estoy atravesando un momento doloroso, difícil, pero que es muy válido y necesario para transitar mi duelo. Ese lenguaje interno, humano y compasivo ayuda a poder transitar este período y esas fases de duelo de una manera más saludable”, menciona.

Lea más: Navidad en Paraguay: pesebres gigantes y ferias inmersivas reviven la tradición

Honrar a los seres queridos que ya no están

Explica que esta dinámica puede ser muy personal, pero también muy familiar, ya que cada persona o cada familia puede elaborar un pequeño ritual para recordar a esos seres queridos.

Por ejemplo, recordar anécdotas y momentos positivos o agradecer internamente todos aquellos momentos compartidos, evocar gestos o frases que aquella persona dejó, permitirnos la emoción, sin temor de llorar, porque es un acto de amor y es una forma muy saludable de transitar estas emociones.

¿Cómo gestionar esto en familia?

Es importante conversar abiertamente sobre la ausencia de los seres queridos.

“Aquí, el hecho de evitar hablar sobre lo que sentimos o evitar hablar sobre la partida o la pérdida, lo que va a generar es mayor tensión y una profundización del sufrimiento. Mientras más abiertamente conversemos sobre la ausencia, sobre lo que nos pasa, traigamos al presente los recuerdos positivos, construyamos un ritual que enajena nuestro ser querido”, recomendó.

El ritual puede consistir en un mensaje escrito, una vela, una fotografía, una flor, entre otras cosas.

Enfatiza en la importancia de dar cuenta que la felicidad y la alegría de vivir no está exenta del sufrimiento, sino que forma parte integral de la vida.

Buscar ayuda

“A veces, cuando la tristeza se vuelve muy profunda, persistente y prolongada, cuando ya van pasando las semanas y las personas empiezan a aislarse cada vez más, a tener trastornos en el sueño, cuando empiezan a perder un sentido en su vida, van perdiendo la funcionalidad básica, podemos comprender que esa persona no está pudiendo transitar el duelo de una manera más saludable y es allí donde tenemos que buscar ayuda”, comentó.

El duelo no es una enfermedad, es una etapa por la que todas las personas necesitan pasar, pero en algunas ocasiones se necesita ayuda de otras personas o de un profesional.

“Independientemente de lo que cada persona y cada familia pueda creer, es muy importante considerar que aquellos seres queridos que ya no están en nuestro tiempo y en nuestro espacio, sí se encuentran en nuestra mente y en nuestro corazón y que pueden compartir con el solo hecho de recordarlos. Es una experiencia de amor, de paz y de cálida alegría”, finalizó.