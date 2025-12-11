San Pedro de Ycuamandyyú: una vez más, pobladores se unen para bachear ruta ante la nula acción del MOPC

Los habitantes de San Pedro de Ycuamandyyú iniciaron nuevamente una campaña comunitaria para reparar la ruta que une San Pedro de Ycuamandyyú con las comunidades rurales de Curupayty, Ñanducuá y Correa Rugua, tramo que además conecta con el departamento de Concepción.

Con recursos mínimos —cemento, arena, herramientas y colectas solidarias—, los vecinos trabajan en grupo para tapar baches y evitar accidentes en las fiestas de fin de año. Cansados de reclamar sin obtener respuestas, decidieron actuar por su cuenta.

Otros tramos también están en situación crítica

La ruta que une San Pedro de Ycuamandyyú con Puerto Jejuí también está en deplorable estado. Ante la falta total de acción del MOPC, la Municipalidad local se vio obligada a enripiar en dos ocasiones un tramo asfaltado, una medida extrema que evidencia el abandono estatal.

Ambos tramos fueron construidos por la empresa Benito Roggio e Hijos SA (representada por Gustavo Armando Pavetti Ibarrola y Óscar Alberto Franco Velázquez) y ya presentaban fallas antes de su entrega oficial en 2021. Las reparaciones parciales que se realizaron desde entonces no lograron frenar el deterioro, y hoy la vía es prácticamente intransitable.

Ruta PY08: accidentes y abandono

En el departamento, otras vías también están al borde del colapso. La ruta PY08, entre San Estanislao y Santa Rosa del Aguaray, presenta baches profundos y un pavimento tan deteriorado que ya ha provocado accidentes mortales. Aunque el tramo fue adjudicado para su intervención, aún no se observan trabajos en ejecución..

Aisladas y sin políticas viales

Las comunidades del norte del país continúan aisladas, con caminos rurales que se encuentran intransitables. La falta de una política vial efectiva y la ausencia de acciones concretas por parte del Estado mantienen a miles de pobladores en una situación de vulnerabilidad.

En redes sociales y medios locales, los habitantes expresan su frustración y denuncian que las rutas se han convertido en “trampas mortales”, mientras el MOPC guarda silencio y las críticas continúan creciendo.