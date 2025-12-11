Solidaridad vecinal impulsa mejoras en la Subcomisaría de San José Mí

Ignacio Barboza, poblador del barrio Santa Rosa de Lima, mencionó que mantuvieron conversaciones con el jefe de la Subcomisaría del barrio San José Mí, suboficial Damián Benítez, para solicitar la autorización correspondiente. Luego, contactaron a presidentes de comisiones vecinales de otros barrios para coordinar la colaboración. Reunieron materiales necesarios gracias al aporte de numerosos ciudadanos.

Los trabajos, que avanzan desde hace varios días, estarían concluyendo este viernes. Según Barboza, la respuesta de la comunidad fue clave para concretar la iniciativa. La colaboración consistió en arena, cemento, varillas, pinturas, herramientas y mano de obra, entre otros elementos. En algunos sectores, fue necesario derribar parte de la pared debido al riesgo que representaba.

Barboza destacó que la intención es que el personal policial pueda desempeñar sus funciones en un ambiente seguro y agradable. Asimismo, señaló que buscan mejorar la imagen del lugar para quienes visitan la ciudad.

Recordó que la Subcomisaría se encontraba en condiciones que no reflejaban el carácter turístico de Ayolas.

En otro momento, Barboza explicó que inicialmente pensaban realizar solo una primera etapa de obras y continuar luego con otras mejoras. Sin embargo, gracias a donaciones adicionales de pintura, podrán completar trabajos que no estaban previstos. Esperan finalizar este viernes si las condiciones acompañan. Resaltó que todas las labores se realizan exclusivamente en horas libres de los participantes.

Cada colaborador continúa cumpliendo sus responsabilidades laborales habituales. Aun así, manifestaron su satisfacción por contribuir al bienestar comunitario.

