Denuncian autoritarismo e irregularidades en el segundo día de evaluación docente

Los docentes afirmaron que en los últimos operativos se repite un mismo patrón de prácticas que consideran abusivas y arbitrarias. Uno de los reclamos centrales es el escaso tiempo otorgado para completar los ejercitarios, atendiendo a que los ítems, según dijeron, fueron redactados de forma extensa y compleja. Esta etapa de evaluación se desarrolló en apenas dos horas, cuando en años anteriores los educadores disponían de tres.

También cuestionaron el trato autoritario dentro de las salas, donde —según denunciaron— no se les permitió ir al baño ni tomar agua, generando malestar generalizado. Algunos participantes incluso reportaron que observadores retiraron las hojas de examen antes de cumplirse el tiempo establecido, lo que consideran un atropello a sus derechos dentro del proceso.

Otro punto que genera fuerte crítica es la negativa de la INEE y del MEC a permitir el acceso a exámenes anteriores, lo que deja a los postulantes sin materiales de referencia para prepararse y aumenta la incertidumbre sobre el tipo de prueba a la que se enfrentan.

El presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Juan Argüello, responsabilizó directamente al ministro Luis Fernando Ramírez por los aplazos masivos y la falta de capacitación continua. Aseguró que el sistema educativo implementado por el MEC “es un fracaso” y lamentó que el propio ministro “salga a aplaudir los aplazos” en lugar de apostar por la formación de los educadores.

Por su parte, la directora de concursos del MEC, Claudia Ferreira, reconoció que se registraron varios incidentes, pero aseguró que todos fueron subsanados en el momento. Sostuvo que el MEC dispuso medidas para prever cualquier imprevisto y garantizó la transparencia del proceso. Agregó que los resultados de los exámenes de ayer ya están disponibles en la página web del MEC y que los correspondientes a hoy se publicarán mañana.