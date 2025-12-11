En el Senado, cartistas huyeron para no tratar interpelación a Ruiz Díaz

Ruiz Díaz es duramente cuestionado por el escándalo del “regalo” de numerosos inmuebles, altamente valiosos y estratégicos para la soberanía nacional, en las inmediaciones del Puente del Corredor Bioceánico en Carmelo Peralta, Alto Paraguay. Juan C. “Nano” Galaverna (ANR, HC) fue quien pidió postergar el punto sine die (sin fecha).
La senadora Celeste Amarilla (PLRA) acusó a Ruiz Díaz de haber “mentido” y “piloteado” cuando fue convocado a la última reunión con senadores porque pasó de decir que no “sabía nada” a dar una conferencia de prensa para denunciar que “sabía todo”.
Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) dijo que el funcionario o no tiene idea de lo que pasa en el Indert o lo sabe muy bien y no actúa. Exhortó al Ejecutivo a acatar la resolución del Senado que insta al mandatario a no rematar más tierras fiscales en el Chaco. Dijo que mientras este gobierno reprime a campesinos, el Indertrifa tierras a empresarios ricos.
Mientras Rafael Filizzola (PDP) también cuestionaba a Ruiz Díaz, los cartistas abandonaron la sala y se levantó la sesión.
