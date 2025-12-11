En el Senado, cartistas huyeron para no tratar interpelación a Ruiz Díaz

Senadores de Honor Colorado (HC) abandonaron ayer la sesión de la Cámara Alta para impedir el tratamiento del pedido de interpelación de Francisco Ruiz Díaz, titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). El oficialismo quiso evitar evidenciar que carecen de los votos necesarios para rechazar el pedido e impedir que opositores y disidentes tuviesen mayoría.