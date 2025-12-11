Subastan la mansión de RGD y muchos otros bienes

Este jueves, docenas de personas se encuentran participando de una subasta de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico). Se están ofertando terrenos, lujosas viviendas, muebles, electrodomésticos y hasta utensilios de cocina.

Santiago Arza, vocero de Senabico, detalló que hay 79 lotes en este catálogo. Entre la lista figuran mesas de distintos tamaños y precios, juegos de living y de sillones de exterior, heladeras y roperos.

Entre los enseres de cocina, figuran sartenes, cacerolas, vaporizador y otros de la marca Essen, desde G. 200.000.

Lea más: Senabico subastará mansión comisada en juicio a Ramón González Daher

Bienes de Ramón González Daher

En la lista también se destacan la mansión decomisada de Ramón González Daher, cuyo valor inicial es de G. 1.626 millones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También otras viviendas desde G. 563 millones y terrenos desde G. 80 millones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Así también, se ofertan un tinglado ubicado en San Lorenzo y baldíos en distintas ciudades, principalmente de Alto Paraná.

Entre la lista de vehículos se encuentran camionetas desde G. 40 millones y un Toyota Corona Premio cuyo precio base es de G. 1.566.875, por ejemplo, además de camiones de distintos modelos y capacidades.

Un bote y otros bienes del caso A Ultranza

También se ofrecen este jueves mercaderías del Grupo Tapyracuai S. A., decomisados en el marco de A Ultranza, como neumáticos, llantas, bauleras, correas y bicicletas.

Se destaca además un bote con trailer de la marca Blackfin, cuyo precio base es de G. 200 millones.

Lea más: A Ultranza: además de cajas fuertes en el Grupo Tapyracuai, también abrieron una en la Senad

Arza detalló que los interesados en este tipo de subastas solo deben estar atentos a las convocatorias. Al llegar al sitio, tienen que registrarse con sus datos y tendrán un número asignado para participar de la subasta.

“La participación es totalmente abierta a toda la ciudadanía y el único requerimiento es acudir aquí con su documento de identidad en mano”, señaló en ABC TV.