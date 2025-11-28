Senabico subastará mansión comisada en juicio a Ramón González Daher

La mansión que será subastada se encuentra en la ciudad de Lambaré, en la zona de Yacht y Golf Club Paraguaya, dentro de un terreno de 800 metros cuadrados de extensión. En el inmueble funcionaba un hogar privado de adultos mayores que alquilaba el terreno.

Santiago Arza, secretario general de la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), comentó a ABC Color que el precio base del inmueble, a partir del cual se escucharán ofertas, es de 1.626 millones de guaraníes.

Arza comentó que, en total, 131 inmuebles forman parte de la sentencia de comiso del juicio a González Daher, de los cuales “entre 40 y 50” ya fueron subastados por la Senabico.

La subasta

La subasta del 11 de diciembre comenzará a las 9:00 en la sede central de la Senabico (calle Tregnati casi Hérib Campos Cervera, Asunción) y tendrá en oferta también inmuebles ubicados en Ciudad del Este o San Lorenzo, con precios base desde 60 millones de guaraníes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También estarán en oferta vehículos con precios base de entre 15 y 175 millones de guaraníes, e incluso un bote con un precio base de 200 millones de guaraníes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las personas interesadas podrán ir a ver en persona la mayoría de los bienes a ser subastados –que también incluyen enseres de cocina, muebles y otros artículos- en el depósito de la Senabico en el barrio Sajonia de Asunción durante los tres días previos a la subasta, entre las 8:30 y las 13:00.