Abundantes lluvias que se registran en la parte sur de San Pedro benefician al sector agropecuario

Conforme a los datos proporcionados por técnicos de la Dirección de Extensión Agraria (Deag), en algunos puntos de la zona sur ya sobrepasaron los 100 mm de lluvias caídas, con probabilidad de que pueda ir aumentando con el correr de las horas, teniendo en cuenta que, según Meteorología, las precipitaciones van a seguir durante el transcurso del día.

Los más favorecidos en este sentido son los productores agrícolas y ganaderos que se dedican a estos rubros, cuyos ingresos económicos dependen exclusivamente del resultado de su producción. Cabe indicar que muchos de los cultivos ya estaban siendo afectados por la falta de lluvias y el intenso calor, por lo que esto viene a paliar en gran medida el problema de las siembras de la temporada.

En ese sentido, el gerente de la Dirección de Extensión Agraria (Deag), de la oficina de Santaní, Óscar López, informó que de acuerdo con los funcionarios técnicos de su área de cobertura, en la mayoría de los distritos de la parte sur del departamento de San Pedro ya están sobrepasando los 100 mm de aguas caídas.

Aseveró que este comportamiento climático tendrá un impacto muy positivo para las familias que trabajan en la agricultura, ya sea en pequeñas, medianas o grandes extensiones, especialmente para los cultivos de la época que se encuentran en su etapa de fructificación o de cosecha, aseveró.

Aprovechar para la siembra

Por otra parte, señaló que los agricultores pueden aprovechar este momento para el cultivo de maíz y poroto, que pueden germinar sin inconvenientes con el suelo bien húmedo después de esta abundante lluvia que se registra en este sector de San Pedro.

Parte negativa

Sin embargo, no se puede dejar de mencionar la parte negativa que habitualmente queda luego de cada lluvia grande: la destrucción de los caminos vecinales no pavimentados que unen a las distintas comunidades rurales de la zona sur y otras ciudades aledañas.