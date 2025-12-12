Alerta por tormentas: Fuerzas Armadas alistan la “Operación Ára Vai”

Desde las Fuerzas Armadas informan que se encuentra en actividad la “Operación Ára Vai” (tiempo feo), ante la alerta por lluvias severas y tormentas eléctricas.

Un contingente de 600 efectivos militares está listo para ser desplegado en caso de emergencia, informan.

Para esta misión, se ha asignado personal del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y el Comando Logístico, todos en alerta operacional para asistir a la población según sea necesario.

La coordinación general de esta operación está a cargo del Gral. Gustavo Arza, comandante del Comando Logístico.

Es importante destacar que las tareas se llevarán a cabo en apoyo a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), en coordinación con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y los municipios locales, asegurando así una respuesta efectiva y organizada ante las posibles emergencias provocadas por las lluvias, indicaron.