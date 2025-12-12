Grúas gratuitas durante temporal: cómo acceder al servicio

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un “estado de atención” alertando sobre tormentas y lluvias con acumulados superiores a los 150 mm.

Ante esta situación, el director de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Asunción, inspector Marcos Maidana, informó que la institución se encuentra en alerta y tiene preparado un plan de acción.

Explicó que el plan consiste en activar la alerta institucional y socializar los puntos críticos por raudales.

Además, se ofrecerá servicio gratuito de grúas para retirar vehículos de estas zonas y trasladarlos a lugares seguros.

Línea telefónica para reportes

La PMT habilitó el número *916 para que los conductores puedan solicitar la grúa o alertar sobre inconvenientes en el tránsito causados por el temporal.

Maidana aclaró que el servicio de grúa es gratuito solo en los puntos críticos mencionados.

En el último gran temporal, la PMT realizó cinco despejes y recibió más de 400 llamadas relacionadas con vehículos averiados, semáforos apagados y árboles caídos, según precisó el director. Añadió que este viernes, hasta el último corte, ya registraron 120 reportes.

A pesar de que las lluvias de la mañana fueron leves, el estado de alerta en la PMT continuará vigente hasta mañana, manteniendo la vigilancia sobre las zonas más vulnerables.

Los puntos críticos por raudales son: