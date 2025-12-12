Aprehendido por intento de suplantación de identidad en examen de naturalización en la Corte

Durante un examen de naturalización tramitado el martes ante la Sala Civil y Comercial de la Corte, funcionarios judiciales detectaron un presunto intento de suplantación de identidad, lo que activó de inmediato los protocolos internos de seguridad y verificación documental.

El hecho fue comunicado a la Fiscalía, que dispuso la intervención correspondiente conforme al marco legal.

La supuesta irregularidad se habría producido cuando una persona se presentó a rendir la evaluación en lugar del postulante real.

La discrepancia entre las fotografías de los documentos obrantes en el expediente, como el carnet de admisión permanente, el pasaporte y la cédula de identidad presentada al momento del examen, y las características físicas de la persona presente, fue advertida por los funcionarios intervinientes.

La Fiscalía ordenó que se proceda a la aprehensión de la persona para las diligencias correspondientes.

La cédula de identidad presentada al momento del examen fue entregada a la agente fiscal para las diligencias correspondientes.

Los hechos podrían encuadrarse en las figuras penales de producción de documentos no auténticos y abuso de documentos de identidad, previstos en los artículos 246 y 260 del Código Penal Paraguayo.

Un caso similar fue registrado en mayo de este año, ocasión en la que también se aplicaron los mecanismos de control establecidos.

Desde el Poder Judicial recordaron que cualquier intento de suplantación de identidad o utilización de documentos no auténticos en el marco de procesos judiciales constituye una conducta ilícita tipificada en la legislación vigente, que puede acarrear consecuencias legales.

Exhorta a la ciudadanía a respetar los procedimientos establecidos y reafirma que la obtención de la nacionalidad paraguaya debe realizarse con plena observancia del orden jurídico.