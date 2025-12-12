Tradicional pesebre de Itauguá se habilita este fin de semana

El pesebre de la familia Sánchez, en la ciudad de Itauguá, cuenta con una vigencia de poco más de 100 años. Cada temporada es diferente, la única figura que permanece desde aquel primer pesebre es la del Niño Jesús, una reliquia familiar.

Este 2025, el nombre es “Portal de Belén”, ya que se preparó una réplica de lo que era la ciudad, con las casas alrededor del mercado. Resaltan que es gratuito.

El montaje inició en octubre, luego de un debate en la familia para definir el nombre y la alegoría.

“Respecto al nacimiento, siempre respetamos lo que cuenta la biblia, se cambian algunas imágenes según lo necesario, menos la del Niño Jesús. El resto del pesebre cambia cada año, recuerdo que un año hicimos el cielo de ñanduties, otro, con figuras hechas por nosotros con chalas y en otro momento, las casitas tradicionales de barro, como era en época de nuestra niñez”, expresa Ramona Sánchez.

Señala que su abuela Liberata fue quien comenzó con esta tradición, que luego la pasó a sus hijos Ramón y Julia, que a su vez, pasaron el legado a sus seis hijos: Carlos, Ramona, Darío, Marta, Víctor y Julia.

Los seis hermanos Sánchez, hoy acompañados de hijos y nietos, siguen la tradición familiar que inició a hace poco más de 100 años.

Una de las particularidades, aparte de su tamaño, es que se puede ingresar al pesebre. Dejan un “caminito” por donde la gente entra para tener las mejores fotografías.

Encendido de luces

El encendido de luces será este sábado a las 18:00, con la bendición a cargo del sacerdote Freddy Romero y el acompañamiento de un coro de la tercera edad de la zona.

Para este evento se reúne la familia, amigos, invitados especiales y todo aquel que desee ser parte de la apertura.

El pesebre estará a oscuras hasta la hora indicada, donde el patriarca de la familia, Carlos Sánchez, y los más pequeños son los primeros en ingresar, seguidos de los miembros de la familia y los presentes.

La ubicación se puede encontrar en Google maps como Pesebre Itauguá. Se encuentra en la compañía Itauguá Guasú, sobre la ruta Marcial Samaniego, camino al Hospital Nacional, a tres kilómetros del centro de la ciudad.

Quedará habilitada hasta el día de Reyes, de 10:00 a 22:00 de lunes a viernes y fines de semana de 10:00 a 00:00.