Video: Hospital de Santa Rosa quedó inundado tras torrencial lluvia, mientras los cauces hídricos desbordaron

En Santa Rosa del Aguaray, el Hospital General de Santa Rosa quedó bajo agua tras las intensas lluvias y sigue el clima inestable en el departamento de San Pedro.

Las precipitaciones anegaron pasillos y áreas de internación del Hospital General, donde las imágenes muestran a pacientes prácticamente “navegando” entre el agua, evidenciando la gravedad de la situación y la precariedad de la infraestructura en desagüe.

Río Aguaraymí desbordado

El río Aguaraymí volvió a desbordarse tras las intensas lluvias, afectando gravemente a los oleros y familias ribereñas del distrito de Nueva Germania. Los trabajadores, que desde hace meses reportan pérdidas, nuevamente sufren daños en hornos, materia prima y productos terminados, lo que representa un duro golpe económico para decenas de familias que dependen de esta actividad artesanal.

El impacto también se extiende a zonas de Tacuatí y Santa Rosa del Aguaray, donde se reportan más viviendas inundadas y caminos afectados.

Ciudades y comunidades anegadas

Los distritos más afectados son San Pedro de Ycuamandyyú, Puerto Antequera, Nueva Germania, Santa Rosa del Aguaray entre otras ciudades. En estas localidades se reportan que numerosas viviendas quedaron bajo agua, las calles urbanas y rurales se volvieron intransitables y varias comunidades quedaron aisladas debido al mal estado de los caminos.

En San Pedro de Ycuamandyyú, barrios enteros se encuentran bajo agua y las ya precarias calles quedaron prácticamente destruidas tras la acumulación de agua.

Impacto mixto en el sector productivo

A pesar de los daños, la lluvia trae un respiro para sectores agrícolas y ganaderos, que celebran la llegada de precipitaciones abundantes luego de semanas de clima adverso. La humedad favorece cultivos y pasturas, clave en esta época del año.

Jornada sigue inestable

Las precipitaciones continúan y se mantiene la alerta por lluvias y tormentas en todo el departamento de San Pedro, donde las autoridades municipales siguen monitoreando la situación ante posibles nuevos desbordes e inundaciones.