Tormentas avanzan hacia estas zonas del país

Las lluvias seguirán afectando a todo el país en el transcurso de la jornada. El aviso meteorológico vigente señala que sistemas de tormentas continúan su desarrollo, actualmente sobre el centro y Noreste de la Región Oriental y el Suroeste de la Occidental

La tendencia es que seguiría intensificándose y generaría fenómenos significativos, durante las próximas horas. El temporal se localiza ahora sobre el sur de Concepción, San Pedro, sur de Amambay, Canindeyú, centro de Presidente Hayes y el oeste y sur de Boquerón.

Actualmente, persiste también el “estado de atención” que tiene como objetivo alertar a la población sobre la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo. En ese sentido, se brindan diversas recomendaciones orientadas a evitar accidentes relacionados con las tormentas, los raudales y los rayos.

Duración del temporal

La alerta de fenómenos de tiempo severo se mantendría hasta la parte final de la tarde, hasta las 17:00 o 18:00 horas, pero no se esperan “eventos atmosféricos adversos” en horas de la noche en Asunción y Central, ya que los sistemas de tormenta se desplazarían hacia el norte y noreste del país.

Las precipitaciones y tormentas continuarían el sábado e incluso el domingo, aunque la tendencia es que el clima mejore en la parte final del fin de semana.