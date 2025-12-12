Clima
12 de diciembre de 2025 - 12:47

Tormentas avanzan hacia estas zonas del país

LLuvias tranquilas y sin reporte de daños por temporal en el departamento de Caaguazú.
Pese a las alertas vigentes, las lluvias siguen avanzando "con calma" en varios puntos del país.

La Dirección de Meteorología actualizó su aviso meteorológico para informar que un sistema de tormentas continúan su desarrollo sobre el país. Actualmente, seis departamentos siguen bajo alerta por posibles fuertes temporales.

Las lluvias seguirán afectando a todo el país en el transcurso de la jornada. El aviso meteorológico vigente señala que sistemas de tormentas continúan su desarrollo, actualmente sobre el centro y Noreste de la Región Oriental y el Suroeste de la Occidental

La tendencia es que seguiría intensificándose y generaría fenómenos significativos, durante las próximas horas. El temporal se localiza ahora sobre el sur de Concepción, San Pedro, sur de Amambay, Canindeyú, centro de Presidente Hayes y el oeste y sur de Boquerón.

Actualmente, persiste también el “estado de atención” que tiene como objetivo alertar a la población sobre la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo. En ese sentido, se brindan diversas recomendaciones orientadas a evitar accidentes relacionados con las tormentas, los raudales y los rayos.

Aviso meteorológico vigente.
Duración del temporal

La alerta de fenómenos de tiempo severo se mantendría hasta la parte final de la tarde, hasta las 17:00 o 18:00 horas, pero no se esperan “eventos atmosféricos adversos” en horas de la noche en Asunción y Central, ya que los sistemas de tormenta se desplazarían hacia el norte y noreste del país.

Las precipitaciones y tormentas continuarían el sábado e incluso el domingo, aunque la tendencia es que el clima mejore en la parte final del fin de semana.