Corazones Abiertos inicia su campaña solidaria y buscan a voluntarios

La campaña solidaria Corazones Abiertos arrancó oficialmente ayer y se extenderá hasta el 30 de diciembre, con actividades concentradas en la escuela Luis Alberto Herrera, ubicada en Asunción.

Esta iniciativa, que se realiza anualmente, tiene como objetivo principal ayudar a hogares de niños y adultos mayores, mediante la reutilización y venta solidaria de artículos donados.

Los organizadores invitan a voluntarios, estudiantes y personas interesadas en realizar pasantías solidarias a sumarse a la campaña.

Quienes deseen participar pueden comunicarse a la línea de WhatsApp (0994) 494-900, habilitada para brindar información y coordinar tareas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: ¡Muebles de regalo! Corazones Abiertos entregará gratis artículos que no se vendieron

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Donaciones de artículos para reparar y reutilizar

La campaña se basa en la recolección de artículos donados por empresas y familias, que luego son reparados y puestos a la venta a precios accesibles.

Entre los objetos que se reciben se encuentran:

Muebles

Electrodomésticos

Artículos del hogar

Otros elementos reutilizables

Las donaciones pueden coordinarse a través del mismo número de WhatsApp o entregarse directamente en la escuela Luis Alberto Herrera.

La feria en la que se pone en venta lo recolectado se realizará el 28, 29 y 30 de diciembre.

Recaudación destinada a hogares vulnerables

Todo el dinero recaudado se destina a una subcampaña denominada “Hogares”, orientada a brindar apoyo económico y material a instituciones que albergan a niños y adultos mayores en situación de vulnerabilidad.

Lea más: Corazones Abiertos: masiva concurrencia para aprovechar las mejores ofertas de la feria solidaria

Desde la organización destacan que cada aporte, ya sea como voluntario o donante, contribuye directamente a mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan.