Flujo de pasajeros en Estación de Buses de Asunción comienza a subir al acercarse Navidad

A falta de poco menos de dos semanas para la Navidad, miles de personas se alistan para realizar viajes al interior del país para pasar las fiestas de fin de año con sus familias, y la Estación de Buses de Asunción ya registraba hoy un incremento en el flujo de pasajeros.

La Policía Municipal de Tránsito de Asunción informó hoy que se vio en la necesidad de incrementar el número de agentes en los alrededores de la Estación de Buses para ordenar el tránsito ante el aumento del número de pasajeros.

Lea más: Estación de Buses tuvo una cifra “récord” por Caacupé: ¿cuántos pasajeros hubo?

Cada diciembre, la Estación de Buses de Asunción registra cientos de miles de pasajeros hacia el interior del país por la festividad religiosa de la Virgen de Caacupé (8 de diciembre) y los viajes por Navidad y Año Nuevo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Más de 500.000 pasajeros el año pasado

En 2024, el número de personas que pasaron por la Estación de Buses en todo el mes de diciembre superó 500.000.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Emoción y reencuentro: paraguayos regresan desde España por las fiestas de fin de año

Habitualmente, la Dirección Nacional de Tránsito libera los horarios de partida de los buses, que habitualmente son fijos, antes de movilizaciones masivas como las fiestas de fin de año, permitiendo que las empresas de transporte hagan circular sus buses a discreción con el objetivo de descongestionar el tránsito en la Estación.