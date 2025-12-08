Estación de Buses tuvo una cifra “récord” por Caacupé: ¿cuántos pasajeros hubo?

Según Lourdes Ucedo, directora de la EBA, este lunes ya se presenta “tranquilo” el ambiente en la ex-terminal, luego de varios días en los que miles de personas se acercaron al lugar con destino a Caacupé.

Asimismo, sostuvo que desde esta mañana ya disminuyó considerablemente la concurrencia y en comparación, ayer, 7 de diciembre, se registró una cifra “récord” con el paso de 20.000 pasajeros durante la jornada.

En lo que refiere a todo el operativo, detalló que hasta el corte realizado este mediodía, se contabilizaron 50.000 personas, mientras que la liberación de horarios se extendió hasta las 18:00 de este feriado.

“Es un número bastante elevado; solamente el día de ayer, el 7 de diciembre, tuvimos 20.000 personas. Es un número récord que solo habíamos visto antes de la pandemia; la fila salía hasta la calle”, agregó la funcionaria.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Cinco historias que conmueven en Caacupé: fe, lucha y gratitud a los pies de la Virgen

Horarios para Navidad

Otro punto que precisó la directora es que unos 300 buses se movilizaron para cumplir con los peregrinos que buscaban llegar hasta la Villa Serrana y más allá de algunos malestares por el calor, no se registraron mayores incidentes durante el operativo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Finalmente, adelantó que para Navidad se volverán a liberar los horarios, ya que nuevamente se espera una gran cantidad de pasajeros para esta fecha, incluyendo también personas que irán hasta Argentina o Brasil.

Lea más: Más de 30 toneladas de basura quedaron en Caacupé tras la mayor festividad del país