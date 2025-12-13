“Mercatino di Natale”: feria navideña al estilo tradicional italiano en Encarnación.

La Società Italiana d’Itapúa organiza la segunda edición del “Mercatino di Natale”, una feria navideña al estilo tradicional italiano. La actividad es desarrollada desde el viernes hasta el domingo 14 en la Réplica de la Estación del Ferrocarril, frente a la playa San José de Encarnación.

La actividad es considerada una opción ideal para conocerla en familia, durante un viaje de turismo interno por el sur del país. Fue declarada de interés turístico nacional por la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur).

El “Mercatino di Natale” es un mercado navideño tradicional que celebra la cultura italiana, ofreciendo un ambiente festivo con comida típica italiana (dulces, vinos), artesanías, decoraciones navideñas, música y actividades culturales.

En el lugar confluyen tradición, gastronomía y artesanía de la colectividad italiana.

El objetivo es revalorizar las tradiciones y la cultura italiana que tienen las colectividades en Itapúa; además, representa una oportunidad para que los emprendedores puedan colocar su producción y artesanías.

Es desarrollada con el apoyo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), la Municipalidad de Encarnación, la Embajada de Italia en Asunción y Fiat.

Este sábado estará abierto de 12:00 a 23:30, mientras que este domingo estará disponible de 12:00 a 15:00.