En Caacupé llaman a caminar con el pueblo desde la justicia e integridad

La misa central fue presidida por monseñor Miguel Fritz, Obispo del Vicariato Apostólico del Pilcomayo y predicada por el padre Luis Ignacio Roy Alonzo Superior General de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada, quien resaltó que todos debemos caminar con el pueblo desde la justicia y la integridad, reconociendo también errores del pasado y pidiendo perdón por los daños causados, especialmente a los más vulnerables.

Al reflexionar destacó el trabajo misionero realizado entre los más pobres, recordando que muchos oblatos hicieron realidad las promesas mesiánicas del Evangelio, comenzando por regiones históricamente postergadas como el Chaco paraguayo.

“Cuántos misioneros han dado lo mejor de su vida para animar a los desalentados, fortalecer a los débiles y devolver la esperanza a quienes la habían perdido”, expresó.

En ese sentido subrayó que la misión oblata buscó ayudar a los más pobres a descubrir su dignidad, transformar la tristeza en alegría y acompañar a los más abatidos. Añadió que este caminar solo es auténtico si se realiza junto al pueblo, desde la justicia, la integridad y la coherencia evangélica, sin apartarse de las realidades dolorosas que afectan a las comunidades.

“Hoy los oblatos llegaron a Caacupé como peregrinos de esperanza, no solo en nombre de la comunidad presente, sino también representando a los más de 3.300 misioneros oblatos que trabajan en unos 70 países del mundo”, señaló.

Justicia para los oprimidos

También recordó el mensaje del salmo, que proclama a un Dios que hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos, libera a los cautivos y protege a los más vulnerables, señalando que ese debe ser también el horizonte de la acción misionera hoy.

No obstante, la homilía tuvo un fuerte tono de autocrítica. El Superior General reconoció que, al hacer memoria de estos 100 años, no se pueden ignorar los fallos cometidos. Admitió que no siempre los misioneros respondieron con coherencia a la vocación recibida y que algunas actitudes pudieron generar confusión, escándalo y dolor, especialmente entre los más débiles y vulnerables.

“En este santuario, donde tantos peregrinos reconocen sus pecados y reciben la gracia de la reconciliación, también nosotros nos atrevemos a pedir humildemente perdón”, expresó, señalando que la congregación desea continuar su camino junto al pueblo, caminando desde la justicia y la integridad, sin encubrimientos ni medias verdades.

Al referirse a la segunda lectura, el padre Roy Alonzo recordó el llamado a ser como el sembrador que cuida la tierra y espera el fruto que nace de la acción de Dios. En ese marco, instó a los oblatos y a los laicos de la familia carismática a renovar el compromiso de vivir el Evangelio con fidelidad, santidad y servicio a los pobres, tal como lo soñó San Eugenio de Mazenod.

También evocó la figura de Juan el Bautista como modelo de vida misionera, destacando su humildad, pobreza y entrega total para preparar el camino del Señor, señalando que ese mismo espíritu animó a los oblatos que precedieron en Paraguay y debe seguir inspirando hoy una misión cercana, humilde y comprometida con el pueblo.

Al finalizar, el Superior General encomendó a los misioneros y al pueblo paraguayo a la protección de la Virgen de Caacupé, pidiendo la gracia de ser “ministros coherentes de la misericordia de Dios” y humildes peregrinos en busca de consuelo, curación y esperanza, reafirmando el compromiso de seguir sirviendo y caminando con el pueblo desde la justicia, la integridad y el amor a los más pobres.

