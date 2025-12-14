Fervor popular continúa en Caacupé durante el octavario de la Virgen

El octavario atrae a peregrinos de diversos puntos del país e incluso del extranjero, quienes llegan a la capital espiritual para cumplir promesas y manifestar su devoción. Muchos realizan largos trayectos a pie, cargando estandartes o símbolos de fe, como los provenientes de la zona de Kurusu Pablito, en Ypacaraí.

Familias enteras, jóvenes, adultos y ancianos se reúnen en un ambiente de alegría y recogimiento, mostrando la importancia cultural y espiritual que tiene esta celebración para la sociedad paraguaya.

La festividad concluirá este lunes 15 de diciembre, dedicada especialmente a los caacupeños y a quienes no pudieron asistir en los días anteriores. La misa central será a las 7:00 y estará presidida por el obispo, monseñor Ricardo Valenzuela.

Al término de la eucaristía se realizará la tradicional procesión de la imagen de la Virgen por las calles principales del santuario, en la que se espera la participación de miles de peregrinos. Este año se tiene como eje “El bien común”, y el lema de la festividad es “Denles ustedes mismos de comer”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Durante el octavario, las prédicas de las misas estuvieron impartidas por sacerdotes de la diócesis, quienes invitaron a los fieles a la reflexión y al agradecimiento.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El presbítero Juan Carlos Torres señaló que hasta ahora la concurrencia se mantiene alta y que los fieles llegan con alegría al santuario para agradecer a la Virgen por las bendiciones recibidas, compartiendo un espíritu de unidad y fraternidad.

Lea más: La Virgen de Caacupé: la fe que nació del corazón guaraní y hoy une a todo un pueblo

Servicio de salud

Por su parte, el director de la Tercera Región Sanitaria de Cordillera, Luis Gómez, destacó que el operativo de salud 2025 en Caacupé se desarrolló de manera efectiva gracias a la coordinación con las instituciones involucradas. Se contó con puestos estratégicamente ubicados para atender a los peregrinos, garantizando asistencia médica y primeros auxilios durante toda la jornada.

Los servicios se reforzarán hasta el martes 16 de diciembre, para garantizar la seguridad y bienestar de todos los presentes.

El octavario de la Virgen de Caacupé no solo representa una manifestación de fe, sino también un encuentro de tradición, cultura y comunidad, donde cada año se renueva la devoción que une a los paraguayos en torno a su madre común.

Lea más: Tupãsy Ykua: el agua que renueva la fe del peregrino