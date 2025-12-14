Rigoberto Arévalo se encuentra hospitalizado por pancreatitis

El cantante y guitarrista Rigoberto Arévalo (83) se encuentra internado en un hospital privado, lugar al que llegó antes de ayer por dolores abdominales, actualmente por un cuadro de pancreatitis, según detalló su hija, Cynthia Arévalo, a ABC Color.

De momento los familiares aguardan novedades sobre el reconocido músico que fue intervenido ayer por una obstrucción en área del páncreas y vesícula.

“Está en observación y cuidado constante; todavía tenemos para rato, pero gracias a Dios está bien dentro de todo. Estamos todos en familia y muy agradecidos con toda la gente que nos apoyó porque ya tuvimos un costo tremendo al entrar”, precisó Arévalo.

Rigoberto Arévalo y su trío de siempre

El folclorista villarriqueño lleva años de trayectoria musical, primero con el trío “Los Bemoles” y luego su grupo “Rigoberto Arévalo y su trío de siempre”, que con este último no solamente ha tenido éxito en Asunción y en los diferentes festivales, sino también realizó presentaciones en Bolivia, México, Estados Unidos, Chile, Brasil y países de Europa.

