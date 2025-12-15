Inundaciones evidencian precariedad en área de pediatría del Hospital de Santa Rosa del Aguaray

En el Hospital General de Santa Rosa del Aguaray, tras las intensas lluvias, entre las áreas inhabilitadas se encuentran el pabellón de Pediatría, la planta de oxígeno y el depósito de residuos, zonas que permanecen con acumulación de agua debido a que están ubicadas en un sector bajo del predio hospitalario.

Pabellón construido en pandemia quedó clausurado

El pabellón actualmente clausurado fue construido durante la pandemia del Covid-19 como área de contingencia, con materiales prefabricados, lo que dejó expuesta su fragilidad tras la inundación. Posteriormente, el espacio era utilizado como área de Pediatría.

Las atenciones pediátricas fueron trasladadas provisoriamente a otro sector del hospital, a fin de garantizar la continuidad del servicio. Si bien el nivel del agua descendió considerablemente, la zona afectada seguirá cerrada hasta que concluyan las evaluaciones técnicas.

Corte de energía durante la emergencia

Durante el temporal, las áreas de Urgencias, Observación y Pediatría fueron rápidamente inundadas. El ingreso de agua al tablero central eléctrico provocó un corte del suministro energético, dejando al hospital una hora sin electricidad y afectando incluso al generador de emergencia.

El servicio fue restablecido posteriormente por la ANDE, permitiendo normalizar las actividades.

Según datos oficiales, en el departamento de San Pedro se registraron más de 180 milímetros de lluvia durante el fin de semana.

Evacuación de pacientes

Al momento de la emergencia, el hospital contaba con 55 pacientes internados, de los cuales 17 debieron ser evacuados a otros centros asistenciales. El operativo contó con apoyo de la Fuerza Aérea Paraguaya, bomberos voluntarios, la Secretaría de Emergencia Nacional y personal de salud.

Hospital de referencia regional

El Hospital General de Santa Rosa del Aguaray es considerado uno de los centros de salud más grandes y modernos del interior del país. Fue construido y equipado con apoyo del Gobierno de Corea y funciona como hospital de referencia para los departamentos de San Pedro, Amambay, Concepción y Canindeyú, con un promedio de más de 70.000 atenciones semestrales.

<b>Río Aguaraymí desbordado</b>

El río Aguaraymí volvió a desbordarse, afectando principalmente a olerías y familias ribereñas de Nueva Germania, con pérdidas totales en hornos, materia prima y productos terminados. El impacto también se extendió a Tacuatí y Santa Rosa del Aguaray, donde los damnificados aguardan asistencia.

Pese a los daños, las lluvias generaron alivio para la agricultura y la ganadería, favoreciendo cultivos y pasturas.Este lunes, la jornada se presenta soleada y cálida en el departamento de San Pedro.