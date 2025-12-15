Video: conocé el pesebre paraguayo que se puede visitar en el Vaticano

Paraguay está presente en la exposición “100 presepi in Vaticano”, que este año celebra su octava edición bajo la columnata de Bernini en la Plaza San Pedro, en Roma.

La participación fue promovida por la Embajada del Paraguay ante la Santa Sede y se presenta un “Pesebre Nativo tallado en Madera de Timbó”, obra del artesano Teófilo Portillo, donado por la Gobernación de Cordillera.

Desde Roma, indican que se trata de una pieza que es tributo a la biodiversidad y artesanía paraguaya.

En el video, indican que la exposición reúne 132 pesebres de 23 países que representan tradiciones, técnicas y expresiones artísticas de todo el mundo, entre ellos la República del Paraguay.

El pesebre paraguayo se presenta como una expresión auténtica de identidad, cautivando a miles de peregrinos y turistas que recorren la muestra.

La exposición puede ser visitada con entrada totalmente gratuita todos los días de 10:00 a 19:00, hasta el 8 de enero del 2026.