Campaña de donación de sangre: instan a regalar vida en esta Navidad

La doctora Cinthia Fernández, jefa de producción del Centro Nacional de Servicios de Sangre, insta a las personas a donar vida en esta Navidad, ya que es una época donde aumentan los accidentes, y por ende, se necesita mayor cantidad de sangre para los pacientes.

“Todos pensamos en comprar regalos en esta Navidad, pero no pensamos que sin gastar dinero, podemos salvar vidas regalando amor y unas gotitas de sangre”, manifestó.

Recordó que una sola donación puede beneficiar hasta a tres pacientes diferentes.

“Hay muchos pacientes internados, muchos niños esperando poder pasar la Noche Buena en su casa, por eso, nuestro objetivo es que mucha gente pueda mejorar su salud y compartir en familia estas fiestas”, indicó.

Requisitos para donar sangre

Presentar cédula de identidad.

Tener entre 18 y 65 años de edad.

Pesar un mínimo de 50 kg.

Gozar de buena salud (no tener síntomas de gripe u otra enfermedad).

No es necesario estar en ayunas.

No haberse realizado tatuajes o piercings en los últimos 12 meses.

No haber tenido hepatitis después de los 10 años.

Puntos de donación en Asunción