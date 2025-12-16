Nacionales
16 de diciembre de 2025 - 13:50

Cenando con Jesús llama a compartir lo mejor de uno mismo en la Nochebuena

Alejandro Sasha Evreinoff.
Solidaridad que trasciende barreras: La iniciativa Cenando con Jesús cumple 22 años promoviendo un acto de amor que no pide donativos monetarios, sino el valioso gesto de compartir lo mejor que uno tiene. Su fundador, Alejandro Sasha Evreinoff, invita a ofrecer “lo mejor de uno mismo” a los demás.

Por Marta Escurra

Cenando con Jesús, la organización sin fines de lucro enfocada en promover la unidad a través del amor y el compañerismo, celebra con alegría sus 22 años de trayectoria. Sus fundadores Alejandro Sasha Evreinoff y Kira Evreinoff y toda su familia invitan a sumarse a esta cruzada de cara a la Nochebuena.

Desde su fundación, esta iniciativa ha mantenido un firme compromiso con la misión de transformar el mundo mediante la poderosa fuerza del amor. A lo largo de estos 22 años, la organización se ha consolidado como un faro de esperanza y solidaridad en la comunidad.

Su visión es profundamente inclusiva, trascendiendo barreras políticas, sociales y religiosas, reafirmando su compromiso con valores fundamentales que unen a las personas y construyen una sociedad más compasiva.

En sus 22 años de labor, Cenando con Jesús no se detuvo ni en pandemia.
El verdadero valor de la cena de Nochebuena

El evento más emblemático de Cenando con Jesús se realiza cada 24 de diciembre: la Cena de Nochebuena. En esta fecha especial, un equipo de voluntarias y voluntarios lleva este acto de amor a diversos espacios que enfrentan la desolación o la soledad, explica Sasha Evreinoff.

Entre los lugares atendidos se encuentran hogares de niños, asilos, hospitales públicos, penitenciarías y barrios carenciados en todo el país. Este gesto busca brindar amor, consuelo y valor a quienes, muchas veces, encaran la Navidad con desánimo o aislamiento.

Un aspecto fundamental y destacable de esta noble causa es que Cenando con Jesús no trabaja con dinero. Su enfoque se centra en motivar a las personas a compartir y colaborar directamente en la cena de Nochebuena.

Las personas pueden donar lo mejor que tienen, ya sea tiempo, insumos y otros.
Se promueve así un acto de amor desinteresado que fomenta la unidad y la solidaridad. En lugar de un aporte económico, la invitación es a ofrecer aquello que representa lo mejor de uno mismo para compartir con quienes más lo necesitan.

Invitación a la comunidad

En este contexto de celebración y servicio, Cenando con Jesús extiende una cordial invitación a toda la comunidad para unirse activamente a esta causa. La participación activa de la ciudadanía y la difusión de esta iniciativa resultan fundamentales para generar un impacto significativo en la sociedad.

Para obtener más información sobre Cenando con Jesús y descubrir cómo participar, se puede contactar a la organización directamente.

Kira Evreinoff, de Cenando con Jesús.
Los números disponibles incluyen el (0971) 771-475 y el (0973) 126-700. La iniciativa también mantiene presencia en redes sociales como @CenandoConJesusinter y en Facebook como Cenando con Jesús Internacional.

Llamado a la reflexión

Cenando con Jesús lleva 22 años transformando vidas con amor y solidaridad. Esta celebración nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado de la Nochebuena: no se trata de opulencia o donaciones materiales, sino de extender la mano y compartir nuestra mesa con aquellos que enfrentan el desánimo o la soledad.

Al motivar a la comunidad a compartir y colaborar, la organización demuestra que la unidad y el amor son las fuerzas más poderosas para construir una sociedad más compasiva y llena de esperanza, expresa Evreinoff.