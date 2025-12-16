Cenando con Jesús llama a compartir lo mejor de uno mismo en la Nochebuena

Cenando con Jesús, la organización sin fines de lucro enfocada en promover la unidad a través del amor y el compañerismo, celebra con alegría sus 22 años de trayectoria. Sus fundadores Alejandro Sasha Evreinoff y Kira Evreinoff y toda su familia invitan a sumarse a esta cruzada de cara a la Nochebuena.

Desde su fundación, esta iniciativa ha mantenido un firme compromiso con la misión de transformar el mundo mediante la poderosa fuerza del amor. A lo largo de estos 22 años, la organización se ha consolidado como un faro de esperanza y solidaridad en la comunidad.

Su visión es profundamente inclusiva, trascendiendo barreras políticas, sociales y religiosas, reafirmando su compromiso con valores fundamentales que unen a las personas y construyen una sociedad más compasiva.

El verdadero valor de la cena de Nochebuena

El evento más emblemático de Cenando con Jesús se realiza cada 24 de diciembre: la Cena de Nochebuena. En esta fecha especial, un equipo de voluntarias y voluntarios lleva este acto de amor a diversos espacios que enfrentan la desolación o la soledad, explica Sasha Evreinoff.

Entre los lugares atendidos se encuentran hogares de niños, asilos, hospitales públicos, penitenciarías y barrios carenciados en todo el país. Este gesto busca brindar amor, consuelo y valor a quienes, muchas veces, encaran la Navidad con desánimo o aislamiento.

Un aspecto fundamental y destacable de esta noble causa es que Cenando con Jesús no trabaja con dinero. Su enfoque se centra en motivar a las personas a compartir y colaborar directamente en la cena de Nochebuena.

Se promueve así un acto de amor desinteresado que fomenta la unidad y la solidaridad. En lugar de un aporte económico, la invitación es a ofrecer aquello que representa lo mejor de uno mismo para compartir con quienes más lo necesitan.

Invitación a la comunidad

En este contexto de celebración y servicio, Cenando con Jesús extiende una cordial invitación a toda la comunidad para unirse activamente a esta causa. La participación activa de la ciudadanía y la difusión de esta iniciativa resultan fundamentales para generar un impacto significativo en la sociedad.

Para obtener más información sobre Cenando con Jesús y descubrir cómo participar, se puede contactar a la organización directamente.

Los números disponibles incluyen el (0971) 771-475 y el (0973) 126-700. La iniciativa también mantiene presencia en redes sociales como @CenandoConJesusinter y en Facebook como Cenando con Jesús Internacional.

Llamado a la reflexión

Cenando con Jesús lleva 22 años transformando vidas con amor y solidaridad. Esta celebración nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado de la Nochebuena: no se trata de opulencia o donaciones materiales, sino de extender la mano y compartir nuestra mesa con aquellos que enfrentan el desánimo o la soledad.

Al motivar a la comunidad a compartir y colaborar, la organización demuestra que la unidad y el amor son las fuerzas más poderosas para construir una sociedad más compasiva y llena de esperanza, expresa Evreinoff.