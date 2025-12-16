Departamento de Caaguazú ya cuenta con su propia planta asfáltica móvil para los 22 distritos de la región

La Gobernación de Caaguazú, administrada por el gobernador Marcelo Soto Pavón (ANR HC), logró adquirir el equipo a través de un llamado plurianual, que consiste en la compra de la planta asfáltica móvil con pagos distribuidos en dos años. La primera mitad fue abonada en el 2025 y el saldo será cancelado en el período correspondiente al año 2026.

Al respecto, el gobernador de Caaguazú Marcelo Soto (ANR HC), señaló que la usina de micropavimentación asfáltica permitirá desarrollar tanto las grandes como las pequeñas urbes de los 22 distritos del departamento. Aclaró que el equipamiento asfáltico servirá para colocar asfalto sobre asfalto, considerando que la mayoría de las localidades cuentan con empedrados, pero enfrentan dificultades para acceder a la pavimentación total de sus calles.

Comentó que en el país el asfaltado sobre empedrado tiene un costo promedio de G. 85.000.000 por cuadra; sin embargo, con el equipamiento adquirido el costo oscilaría entre G. 22.000.000 y G. 25.000.000, lo que —según indicó— permitiría que la inversión se amortice en aproximadamente un año y medio.

Aclaró que en lo que resta del año se realizará la calibración del equipo y la capacitación del personal, mediante trabajos asfálticos en Coronel Oviedo y Caaguazú, y que a partir del próximo año la maquinaria comenzará a operar en los demás distritos del departamento.

Añadió que la adquisición del equipamiento surgió inicialmente a partir de una propuesta de compra conjunta con los departamentos de Guairá y Caazapá, pero que ante el debilitamiento de la iniciativa, la Gobernación de Caaguazú decidió asumir el desafío de adquirir su propio equipamiento asfáltico.

Según el informe de la Gobernación de Caaguazú, la maquinaria cuenta con una capacidad de producción de 12 metros cúbicos y está equipada con un camión Scania R380 4x4, tanques de agua y emulsión —tanto estacionarios como móviles—, además de un compresor de aire remolcable. Este conjunto conforma un sistema completo de producción de mezcla asfáltica en frío, adaptable a distintos tipos de superficie vial.