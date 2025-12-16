Vacunación contra el dengue: pocas dosis se han aplicado también en el Hospital Acosta Ñu

A mediados de noviembre, el Ministerio de Salud Pública dio inicio a una campaña de vacunación contra el dengue con una nueva vacuna que previene contagios de esa enfermedad transmitida por mosquitos.

Sin embargo, en los centros de salud donde está disponible la vacuna se han aplicado aún muy pocas dosis, y el Hospital Pediátrico “Niños de Acosta Ñu” de la ciudad de San Lorenzo no es la excepción, como comentó a ABC Color su director, el doctor Héctor Castro.

El doctor Castro dijo que el Hospital Pediátrico recibió 700 dosis de la vacuna, de las cuales solo 31 han sido aplicadas hasta ahora.

La vacuna contra el dengue está siendo aplicada a niños de entre 6 y 8 años en un esquema de dos dosis, una cada tres meses.

Según explicaron fuentes médicas, un niño con el esquema completo de vacunación tiene una protección de alrededor del 95 por ciento contra el dengue, en particular los serotipos que más complicaciones causan en la salud. No se ha observado efectos negativos de la vacuna en los niños que la han recibido en Paraguay.

¿Por qué no se están vacunando los niños?

Sobre la posible causa del bajo nivel de vacunación, el doctor Castro opinó que podría ser a consecuencia de que se trata de una vacuna nueva que se aplica a un rango etario que habitualmente no recibe vacunas del programa regular.

Teniendo eso en cuenta, en el Hospital Acosta Ñu se ha implementado un modelo de vacunación por “búsqueda institucional”: a los padres de niños que acuden al hospital para consultas con especialistas se les ofrece la posibilidad de vacunar a sus hijos contra el dengue mientras están allí.