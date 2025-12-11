Muy pocos niños se han vacunado contra el dengue y médicos urgen inmunización

El dengue, una enfermedad transmitida por mosquitos, tiene su “temporada alta” en los lluviosos meses de verano en Paraguay, y aunque el número de casos sigue siendo relativamente bajo, el Ministerio de Salud Pública ya está notando una tendencia al aumento en las notificaciones de casos sospechosos.

El pasado 19 de noviembre, el Ministerio de Salud dio inicio a su campaña de vacunación contra el dengue, por el momento limitada a niños de entre 6 y 8 años, pero hasta el momento la “receptividad” de la vacuna ha sido muy baja, según comentó hoy a ABC Color el doctor César Casal, jefe del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) en la XVIII Región Sanitaria.

Según comentó el doctor Casal, en Asunción solo se han aplicado unas 123 dosis desde el inicio de la campaña de vacunación.

En total, el Ministerio de Salud recibió 70.200 dosis de la vacuna contra el dengue, que se aplica en dos dosis con intervalos de tres meses.

Protección del 95 por ciento con esquema completo

El doctor Casal explicó que el esquema completo de dos dosis ofrece a la persona inmunizada una protección del 95 por ciento contra el dengue. La vacuna es cuadrivalente, protege contra los cuatro serotipos de la enfermedad, con énfasis en el serotipo 2, el de mayor circulación en Paraguay. La protección dura aproximadamente cinco años.

Hizo énfasis en la seguridad de la vacuna y señaló que ninguno de los 123 menores inmunizados en Asunción presentó síntomas de ninguna reacción adversa a la vacuna. A nivel nacional, solo 230 niños habían sido vacunados hasta el 1 de diciembre.

De manera similar como se aplicaba la vacuna contra el covid-19 durante la primera etapa de su implementación, los niños que se reciben la vacuna contra el dengue permanecen en observación durante 60 minutos después de la aplicación de la dosis para ser tratados inmediatamente en caso de que sí haya reacciones adversas.

¿Dónde en Asunción está disponible la vacuna contra el dengue?

En Asunción, por el momento la vacuna contra el dengue se aplica solo en los hospitales de San Pablo, Trinidad, Loma Pyta y Barrio Obrero.

Sobre el bajo número de niños que fueron llevados a la vacunación hasta ahora, el doctor Casal dijo creer que se debe a que la vacuna es nueva y mucha gente aún no está informada de su disponibilidad.

Añadió que el número de notificaciones de casos sospechosos de dengue está aumentando a medida que se acerca el verano e instó a la ciudadanía a que lleve a sus hijos a vacunarse para impedir que el número de casos se dispare en enero o febrero, históricamente los meses de mayor impacto del dengue en Paraguay.

Finalmente, el doctor Casal indicó que, aunque por el momento la vacunación contra el dengue es solo para niños entre 6 y 8 años, la vacuna está autorizada para su aplicación fuera de ese rango etario y dijo que el Programa Ampliado de Inmunización está analizando ampliar la edad de vacunación.