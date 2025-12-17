Exjueza Irún pide enjuiciamiento de fiscala adjunta que la acusó por supuesto prevaricato

La acusación en contra de la fiscal adjunta de Delitos Económicos y Anticorrupción Soledad Machuca fue presentada por la exjueza Tania Carolina Rosa Irún Ayala, bajo patrocinio de la Abg. Gessy Ruiz Díaz, y tuvo mesa de entrada en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) este miércoles 17 de diciembre.

El escrito acusatorio se basa en el Dictamen N° 836 del 18 de julio de 2024, por el cual la fiscal adjunta María Soledad Machuca rectificó el requerimiento de la fiscal Verónica Valdez (interina), quien había solicitado el sobreseimiento definitivo de la exjueza Tania Irún del proceso por presunto prevaricato; presentó acusación y pidió que la causa vaya a juicio oral y público.

“La acusación formulada por la agente fiscal acusada implica una suerte de persecución a inocentes, siendo que los presupuestos objetivos para la persecución penal por el hecho punible atribuido ‘prevaricato’, no son dados en este caso, pese a ello ha formulado indebidamente acusación en mi contra”, señala Tania Irún en parte de la argumentación.

Agrega que como exjueza en lo Civil y Comercial simplemente ha dictado una resolución en el marco de una controversia conforme a sus facultades, sin violar el derecho, sin haberse apartado de lo establecido en la ley y que su actuar en ningún sentido supuso una infracción manifiesta o evidentemente contradictoria al ordenamiento jurídico, ya que su fallo fue confirmado por instancias superiores.

JEM fijó plazo en caso de fiscala adjunta

La exjueza Tania Irún presentó acusación luego de que en la sesión del pasado jueves (11 de diciembre) el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados haya tomado conocimiento de las publicaciones en la red social X sobre el supuesto mal desempeño de funciones de la fiscal adjunta Soledad Machuca y fijó plazo para expedirse sobre una posible investigación preliminar del caso.

La acusación presentada por la fiscal adjunta Soledad Machuca fue admitida por el juez de Garantías Osmar Legal, interino de su colega Diana Carvallo, quien el 14 de abril del corriente año resolvió elevar a juicio oral y público la causa por presunto prevaricato en contra de la exmagistrada Tania Irún.

Dicha resolución fue objeto de apelación por parte de la defensa de Irún y el recurso sigue pendiente de resolución en la Cámara de Apelaciones.

Tania Irún fue removida del cargo por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en noviembre de 2021. Contra dicha resolución la ex jueza en lo Civil y Comercial de la Capital interpuso una acción de inconstitucionalidad que está pendiente de resolución en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Acusación por supuesto prevaricato

La acusación fiscal contra Irún es por supuesto prevaricato en la resolución de la demanda de las firmas Cusabo, Kyveloria, Firstar Investments y Elite Kingdom por cumplimiento de contrato y obligación de hacer escritura pública; planteada en contra de la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial.

El dictamen de la fiscal adjunta Soledad Machuca señala que la Comisión Interinstitucional Zona de Seguridad Fronteriza, confirmó que 22 de las 26 fincas situadas en el Alto Paraguay están ubicadas en zona de seguridad fronteriza, de acuerdo a las copias autenticadas del mapa remitidas a la Fiscalía.

En consecuencia, Tania Irún Ayala dictó la Sentencia Definitiva N° 494 del 23 de noviembre de 2018 sin tener por descartado que las firmas mencionadas tenían socios o representantes legales de países limítrofes, acciones al portador y/o en su caso títulos societarios endosables, de acuerdo a la acusación fiscal.

Según la hipótesis acusatoria, la entonces jueza en lo Civil y Comercial Tania Irún supuestamente violó y tergiversó el derecho, apartándose de lo establecido en la Ley N° 2532; y su conducta contiene circunstancias “que sugieren parcialidad y arbitrariedad”.