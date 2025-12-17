Habilitan nueva sede para trámites migratorios en el centro de Asunción

La nueva oficina de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) funciona sobre la calle Azara N° 304, esquina Iturbe, en el microcentro de Asunción.

El espacio está destinado principalmente a la expedición y retiro de carnets de residencia y otros documentos migratorios para ciudadanos extranjeros.

La habilitación, según la DNM, busca redistribuir la atención al público y aliviar la carga operativa de la sede central, en un contexto marcado por un crecimiento sostenido de la demanda de trámites migratorios.

Récord de solicitudes de residencia en 2025

Los datos de la institución indican que durante este año las solicitudes de residencia superaron los 40.000 pedidos a nivel nacional, una cifra que marca un récord histórico. Este incremento impulsó la necesidad de ampliar la infraestructura destinada a la atención al público.

Desde Migraciones señalaron que la apertura de la nueva dependencia responde a este escenario de mayor volumen de trámites y apunta a mejorar la capacidad de respuesta del organismo.

Capacidad operativa y reorganización de la atención

La nueva oficina cuenta con mayor capacidad física y un diseño orientado a optimizar el flujo de atención, lo que permitiría reducir los tiempos de espera para los usuarios. Además, el espacio fue concebido para ofrecer condiciones diferenciadas a quienes acuden específicamente a retirar documentos ya gestionados.

La reorganización también contempla mejores condiciones de trabajo para el personal, en línea con el crecimiento de la demanda de servicios migratorios en el país.