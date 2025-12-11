Miembros de la Mafia de los Balcanes intentaron ingresar a Paraguay

Desde Migraciones indican que se detectó a personas vinculadas a la Mafia de los Balcanes que intentaron ingresar a nuestro país por el puesto migratorio en la frontera con Bolivia.

“Hemos detectado gente vinculada a Mafia de los Balcanes que querían ingresar en el puesto migratorio por Bolivia, la presencia de impostores que utilizando documentación de ciudadanos argentinos simulaban ser de otras nacionalidades para poder pasar por las fronteras sin tener ninguna atajo ni inconveniente. Hemos detectado también la presencia de personas que estaban vinculados a ciertos grupos sin poner énfasis en terrorismo, pero sí de financiamiento”, explicó el ministro

Enfatizó que uno de los puntos más importantes de Migraciones es la posibilidad de detectar a tiempo el ingreso de personas, siempre y cuando, ingresen por las vías normales.

Agregó que también se detectó a una persona buscada en Brasil, perteneciente a la Mafia de los Balcanes, que utilizó un pasaporte búlgaro, de un país adyacente, para intentar pasar por Paraguay e ir a Bolivia. Fue expulsado y entregado a las autoridades del vecino país.

“Hacen un proceso donde cometen primero hechos no muy traumáticos, como algunos robos domiciliarios, robo de menor valor o cuestiones que tengan que ver con crímenes en contra de la propiedad, pero después van escalando. Y si uno no los corta en el momento, entonces eso puede escalar y otra de las cuestiones que ellos utilizan mucho el tema de la figura del refugio, por eso estamos en alerta como miembro de la Conare también para que no mal utilicen una figura concebida para proteger los derechos humanos de las personas necesitadas”, relató.

Mafia de los Balcanes

La “Mafia de los Balcanes” es un término general que hace referencia a una serie de organizaciones criminales transnacionales originarias de la región de los Balcanes Occidentales, principalmente Albania, Serbia, Bosnia y Herzegovina, y Montenegro.

Estas redes se caracterizan por su fuerte cohesión interna, a menudo basada en clanes familiares o lazos étnicos, y su liderazgo cerrado y vertical.

El enfoque principal de la Mafia de los Balcanes es de operaciones locales a redes globales, con un énfasis significativo en el narcotráfico. Se les considera responsables de la distribución de una parte sustancial de la cocaína que ingresa a Europa desde América Latina.

Muchos rusos y ucranianos en Paraguay

Comentó además que muchas personas de Rusia y Ucrania se instalaron en nuestro país tras la guerra entre ambos países y que la gran mayoría solicitó su radicación.

“Nosotros hacemos el cotejo, que no tengan antecedentes penales, ninguna alerta de Interpol, posteriormente analizamos que sea del país de origen de donde dicen venir y otros documentos que nuestra ley establece, pero no nos quedamos en eso, hacemos un monitoreo porque le otorgamos la radicación temporal que dura dos años”, especificó.

Cantidad récord de solicitudes de radicación

Estiman que al cerrar el 2025 se contará con una cantidad récord de solicitudes, sin precedentes, ya que cerca de 40 mil personas solicitaron su radicación en nuestro país. El 2024 cerró con el otorgamiento de 28.600 radicaciones.