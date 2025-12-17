Víctimas de la mafia de los pagarés realizarán una “expedición”: ¿de qué se trata?

La Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés anunció que para mañana realizará su “expedición en búsqueda de la justicia perdida”. Esta será la primera edición, según anunciaron.

Se tiene previsto iniciar la actividad en Luque, a partir de las 08:00 y desde esa ciudad, un grupo de los manifestantes irá hasta Benjamín Aceval, localidad donde se reunirán con otras víctimas frente al juzgado local.

“Las víctimas buscarán sus expedientes y exigirán al juzgado la resolución y celeridad de algunos casos específicos, así como justicia en general”, aseguran.

Suspensión de embargos

El 9 de diciembre pasado, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la ley que suspende los embargos a las víctimas del esquema conocido como “la mafia de los pagarés”. Las víctimas celebraron la medida y esperan que sea promulgada lo antes posible.

