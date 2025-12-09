Mafia de pagarés: Diputados aprueba ley que suspende embargos a víctimas

El proyecto de ley que establece mecanismos de saneamiento para juicios ejecutivos, acciones preparatorias y de cobro de guaraníes, fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados y fue derivada al Poder Ejecutivo, el cual deberá promulgar o vetar la propuesta.

Con este proyecto de ley se podrán restablecer o anular los expedientes de los juicios de ejecución con los que se estafó a miles de paraguayos en el esquema de la mafia de los pagarés, donde funcionarios judiciales, entre jueces y ujieres, junto a abogados representantes de empresas de cobranzas, se organizaron para simular juicios de ejecución sobre pagarés de deudas ya saldadas, entre otros.

Si bien no es suficiente, ya que beneficiará aproximadamente a un 50% de las víctimas de la mafia de los pagarés, la coordinadora de víctimas recibió con mucha alegría la noticia, ya que consideran que este proyecto representa al menos un alivio a la situación.

“Con mucha alegría, con mucha esperanza no esperábamos la unanimidad, pero eso nos da ya una muy buena esperanza de que esto se pueda promulgar rápidamente. Esto nos da una esperanza de que se puede, nos da esa noción de que cuando el pueblo organizado plantea, ilustra y llega, puede llegar a la conciencia de las autoridades, es el inicio”, sostuvo Pedro Coronel, una de las víctimas.

Lea más: Mafia de pagarés: BNF priorizó contrato con empresa privada antes que con clientes

Juicio político a ministros de la Corte

Las víctimas, pese a tener el alivio de contar con la ley que suspenderá los embargos por juicios de ejecución en el marco de la mafia de los pagarés, insisten con que los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sean sometidos a un juicio político.

“Hay que trabajar también por el juicio político si corresponde y creemos nosotros que corresponde eso, porque la mafia no puede seguir. Este es nada más el primer paso que por ley o por lo menos por una sanción, todavía no hay una ley porque no se promulga, nos da la razón de la existencia de este esquema delictivo. Hay datos contundentes que demuestran todo eso, pero ahora ya una ley lo dice y lo reglamenta para que se pueda aliviar”, refirió Pedro Coronel.

La coordinadora continuará exigiendo que se aprueben las propuestas de leyes pendientes y los pedidos realizados a las instituciones del Estado para que no se repita el flagelo de la mafia de los pagarés.

“Va a ayudar a que se pueda suspender los embargos a los expedientes irregulares y expedientes inexistentes, que normalmente o naturalmente debería de ser anulados, pero como estamos en un sistema judicial corrupto, dominado por la mafia, no se hace eso, entonces es necesario una ley explícita taxativa que ordene la suspensión de ese embargo”, insistió Coronel sobre esta ley con sanción de ambas cámaras.