Acuerdo con Estados Unidos incluye compra de armas, según ministros

Paraguay y Estados Unidos firmaron el acuerdo de cooperación militar de seguridad, el pasado lunes, en Washington, conocido como Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas o SOFA, por sus siglas en inglés (Status of Forces Agreement).

Con la misma, se les da la misma inmunidad a los militares, civiles y contratistas de Estados Unidos que vengan a nuestro país en el marco del acuerdo, que tienen los funcionarios de las misiones diplomáticas, además de cooperación y entrenamiento militar a los miembros de las fuerzas armadas de Paraguay.

El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, insistió en que la importancia del mismo radica en abrir las posibilidades para ampliar la cooperación militar de los Estados Unidos hacia el Paraguay e incluso, cuando le consultaron sobre la posibilidad de la adquisición de armas del país norteamericano por parte del Estado paraguayo, no descartó que se realice la misma como complemento.

“Por ejemplo, los supertucanos nosotros no hubiéramos podido comprar si no hubiéramos tenido la anuencia de los americanos, porque los tucanos tienen tecnología americana. Y los americanos son dueños de esa tecnología. Ellos ya en una demostración de confianza, luego ya nos dieron esa posibilidad. El caso del radar que adquirimos y que todavía no tenemos a mano, es otra demostración”, citó.

Otro de los programas incluidos es el de fortalecimiento para el Batallón Conjunto de Fuerzas Especiales, que es una unidad de élite y estratégica, porque solamente se mueve por disposición de comandante en jefe.

Paraguay compraría fusiles

Entre las armas que estarían en el interés de las fuerzas armadas paraguayas, están los fusiles, para la lucha contra el crimen organizado. “Nosotros no necesitamos ahora comprar, por ejemplo, misiles. ¿Por qué? Porque no tenemos hipótesis de conflicto con los países vecinos. ¿Para qué vamos a gastar al pueblo paraguayo en misiles o en aviones de alta complejidad que no necesitamos?”, indicó.

Según Cibar Benítez, ministro de Codena, este acuerdo significa mucho para nuestro país tanto en el ámbito regional, como en el ámbito geopolítico, ya que marca una línea clara de lo que quiere el país en cuanto a democracia, libertad y respeto a la propiedad privada. Todas esas cosas marcan un poco esto también, ese posicionamiento a nivel nacional.

“Significa muchísimo para nuestro país en el ámbito regional, en el ámbito geopolítico también, marcando una línea clara de lo que nosotros queremos, de lo que el país quiere, quiere democracia, libertad, respeto a la propiedad privada. Todas esas cosas marcan un poco esto también, ese posicionamiento a nivel nacional. Estar también alineado con esta diferencia entre otros países de la región que están en contra de aquellos principios que acabo de mencionar”, refirió.

Agregó que ya existe un programa que ya es parte del Estado paraguayo sobre la venta especial de elementos militares para países considerados amigos de Estados Unidos, que sería Foreign Military Sales.

Sumario a militares de Viñas Cué

Luego de que se hizo viral un video de Gianina García Troche, esposa del prófugo internacional de la justicia por supuesto narcotráfico, Sebastián Marset, desde la cárcel militar de Viñas Cué, se abrió un sumario a los responsables del lugar.

El ministro Óscar González confirmó que se realizaron los cambios ya hace dos semanas del comandante del área penal, así como también de los oficiales y suboficiales que realizaban sus tareas en el penal, como primera medida que fue adoptada.

“Son trasladados aquellos que van a reemplazar a los que se determinó que se les reemplace y los reemplazados tienen que también trasladarse de ahí y a ver cuál es el resultado del sumario para ver si, aparte de ser trasladados, también son sancionados. El sumario también puede decir, ‘no, esto no es una falta, esto puede ser un delito’, e interviene ya la justicia militar”, detalló.