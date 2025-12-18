Comedores comunitarios denuncian falta de insumos del MDS

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) no cumple con la ley de ollas populares ni con la ejecución presupuestaria, según denunciaron las representantes de comedores esta mañana en el Congreso. Agregaron que este año solo recibieron tres entregas de insumos.

Comentaron que en total son 22 comedores que atienden a 3.200 personas, pero el MDS solo provee insumos para 1.000. A esto se suma ahora la falta de alimentos para los niños que no van a la escuela durante las vacaciones y que antes recibían un plato a través del programa estatal “Hambre cero en las escuelas”.

“¿Qué va a pasar de esos niños ahora que terminó el Hambre cero? Ellos ya cerraron y la última vez que entregaron insumos era para 1.000 personas y ellos son 3.000. Ya no tenemos insumos, no alcanza”, dijo Tomasa Torres.

Sentimiento de abandono y críticas a las políticas sociales

Las representantes de los comedores aseguraron sentirse descuidadas y lamentaron que las políticas sociales no se ejecutan por parte del Gobierno. La última entrega de insumos fue en octubre, y fue insuficiente, según señalaron.

“Hemos leído que estamos mejor y que estamos en un momento único, pero de la agudización de la pobreza. Son muy mentirosos los discursos para la exportación, pero la realidad es cruda, crítica y profunda no solo en alimentación, sino en ingreso familiar y la miserable situación tanto en educación como salud”, dijo Cira Novara, activista social y responsable de varios comedores.

Novara, además, indicó que es mínimamente cuestionable el rol del ministro Tadeo Rojas y de las autoridades del Ejecutivo por “violar” lo establecido en la ley de ollas populares, sancionada en el 2022.

Crisis de pobreza y acceso a servicios básicos

Advirtió que la pobreza se profundiza y que el acceso a tierras, vivienda, salud y educación es cada vez más difícil.

La encargada de los comedores agregó que garantizar una alimentación nutritiva diariamente se les vuelve imposible por la falta de provisión del MDS. Ante esta situación, mencionó que recurren a actividades de recaudación de fondos, al banco de alimentos y a otras ayudas solidarias, aunque reconoció que “nunca es suficiente”.

“Fue un año difícil y vemos que cada vez es peor. Se agudiza. Estuvimos contentas cuando se sancionó la ley en el 2022, pero en los siguientes años se agudizó la crisis, y esperamos que en el 2026 tomen conciencia las autoridades. Ven la realidad, pero no se preocupan. Queremos saber qué pasó de los G. 11.000 millones que se tenía que ejecutar este 2025”, dijo.

Una de las organizadoras, por su parte, señaló que, gracias a la ayuda de los vecinos, está logrando cubrir las comidas, aunque lamentó que ha tenido que reducir los días de entrega de los platos.