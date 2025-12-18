Demoran entrega de ambulancia para Tacuaras y crecen los reclamos por presunta politización

Luego de casi un mes del acto de entrega de ambulancias encabezado por el presidente de la República, Santiago Peña, y el vicepresidente Pedro Alliana, en el Palacio de Gobierno, aún no fueron distribuidas dos unidades destinadas a distritos del departamento de Ñeembucú, entre ellas la correspondiente a Tacuaras.

El pasado 18 de noviembre se realizó la entrega de un lote de ambulancias para distintos centros de salud del país. En esa ocasión se anunció la asignación de ocho móviles para el departamento de Ñeembucú, que debían ser distribuidos en distritos como Laureles, Villalbín, Mayor Martínez y Tacuaras.

La primera entrega se concretó en Laureles, en medio de fuertes cuestionamientos ciudadanos contra el gobernador de Ñeembucú, Víctor Hugo Fornerón (ANR), ya que el acto de entrega fue acusado de politización.

Según las denuncias, la ambulancia no fue entregada al presidente del Consejo de Salud, quien es el intendente municipal, Fermín Candia (PLRA), sino a un candidato a intendente por el Partido Colorado, Agustín Cuevas.

Otra unidad fue entregada recientemente en el patio de la Duodécima Región Sanitaria al intendente de Mayor Martínez, Ariel Arce (ANR).

Sin embargo, la ambulancia destinada a Tacuaras continúa sin ser entregada, situación que generó malestar en el intendente local, Lorenzo Irún (PLRA).

El jefe comunal expresó su preocupación por la falta de cumplimiento en la entrega de la ambulancia, donada por Itaipú Binacional, pese a que, según afirmó, su provisión fue solicitada formalmente y ordenada por el vicepresidente Pedro Alliana.

Indicó además que remitió una nota al director de la XII Región Sanitaria, doctor Arnaldo Espínola, sin obtener respuesta.

Irún señaló que la necesidad es urgente, ya que el distrito atraviesa una situación de emergencia a raíz de recientes inundaciones. Actualmente, los traslados médicos se realizan con un vehículo municipal en malas condiciones, lo que pone en riesgo a los pacientes. Como ejemplo, mencionó el reciente traslado de una mujer embarazada en estado crítico.

“Tacuaras está en la lista de adjudicados, pero seguimos trasladando a personas enfermas con vehículos municipales. Nuestro chofer trabaja todos los días, incluso de noche, llevando pacientes hasta el Hospital Regional de Pilar”, manifestó.

El intendente lamentó que, a su criterio, la entrega de la ambulancia esté siendo condicionada por intereses políticos con miras a las próximas elecciones municipales.

“Están politizando la entrega. Nosotros necesitamos esa ambulancia con urgencia. Estamos dispuestos a ir a recibirla donde sea, pero que la entreguen. Esto no es para un sector político, es para toda la comunidad”, afirmó.

También subrayó el impacto social de la carencia del móvil sanitario. “Es una necesidad social. Para trasladar pacientes a Encarnación, Misiones o Asunción, muchas veces debemos recurrir a polladas y rifas para cubrir los gastos”, sostuvo.

Por su parte, el director de la Duodécima Región Sanitaria, doctor Arnaldo Espínola, confirmó que ya fueron entregadas seis ambulancias y que aún restan dos por distribuir en igual número de distritos. No obstante, no precisó los motivos de la demora en la entrega de las unidades pendientes.