Paraguarí: denuncian nueva paralización de obras de USF en cinco distritos

Las USF cuyas obras están paralizadas se encuentran en las compañías Costa Irala (Quiindy), Arroyo Porá (Sapucái), Caballero Punta y César Barrientos (Ybycuí), y Potrero Arce (Acahay). En otras construcciones, como la de la compañía Héctor L. Vera (Ybytymí), los trabajos continúan, mientras que en la compañía Simbrón (San Roque González de Santa Cruz) la obra ya fue culminada y se encuentra a la espera de equipamiento.

En la compañía Costa Irala, distrito de Quiindy, la obra se encuentra inconclusa. Aún faltan trabajos de piso, veredas, algunas terminaciones y el equipamiento. Si bien la parte eléctrica ya fue instalada, no es posible verificar el estado general de la construcción debido a que el acceso permanece cerrado con candado.

En Potrero Arce, de Acahay, los trabajos llevan más de 22 días paralizados, según denunciaron los lugareños. Indicaron que los operarios les manifestaron que la obra quedó en suspenso hasta que la empresa reciba un nuevo desembolso del Ministerio de Salud.

La pobladora de la compañía Potrero Arce, Fermina Fernández, expresó su preocupación, señalando que la construcción debía concluir en abril pasado y que, a pocos días de finalizar el año, la obra iniciada en 2023 continúa inconclusa.

Situación similar se registra en las futuras sedes de las USF de Arroyo Porá, en el distrito de Sapucái, y de Caballero Punta, donde las construcciones permanecen abandonadas.

En la compañía César Barrientos, distrito de Ybycuí, la empresa aún debe realizar la instalación del sistema de agua potable, el sistema eléctrico y concluir parte de la infraestructura interna del edificio.

En la comunidad de César Barrientos, los lugareños realizan un seguimiento constante y recurren a las denuncias públicas al constatar la ausencia de trabajadores en la obra. “Es la única manera de evitar que estas obras se conviertan en elefantes blancos, siendo una necesidad primordial para las comunidades”, expresó Angelina Acosta, pobladora del lugar.

Avances parciales en Ybytymí

En la USF de la compañía Héctor Vera, de Ybytymí, todavía se observa a algunos obreros trabajando, aunque de manera lenta. Sin embargo, no existen expectativas de que la obra sea entregada este año, pese a que la directora de la Novena Región Sanitaria, doctora Auria Villalba, había asegurado al diario ABC Color que la construcción debía concluir en abril.

En contraste, la USF de la compañía Simbrón, en el distrito de San Roque González de Santa Cruz, ya fue culminada.

Las siete USF forman parte del proyecto Ñamyasãi Salud y Familia, impulsado por el Ministerio de Salud para fortalecer la atención primaria.

En una primera etapa, el paquete de obras fue adjudicado a la empresa MES Ingeniería SA por G. 7.339.688.041. El compromiso de entrega era marzo de 2023, según el contrato N° 13/2022, firmado por el entonces ministro de Salud, Julio Borba, y el representante legal de la firma, Marcelo Eduardo Sánchez Quintana.

Posteriormente, para completar las obras y habilitar los servicios de salud, se adjudicó un monto aproximado de G. 8.000 millones a la empresa Díaz Martínez Constructora, representada legalmente por Ricardo Díaz Martínez. Las construcciones estuvieron paralizadas por más de un año hasta octubre de 2024 y fueron reactivadas en noviembre de ese mismo año, con fecha de culminación prevista para abril de este año.

El proyecto se ejecuta en el marco del fortalecimiento del sector público de salud, con apoyo técnico y financiero del Banco Mundial, a través del préstamo BIRF Nº 8963-PY. La asistencia incluye la provisión de insumos médicos, equipamientos y medicamentos.

La directora de la Novena Región Sanitaria, doctora Auria Villalba, aseguró que todas las obras están avanzando y próximas a inaugurarse. Al insistírsele sobre la paralización de las obras en cinco futuras sedes de la USF, indicó que, para obtener información al respecto, se debe contactar al responsable de prensa del Ministerio de Salud, David Ortiz, quien gestionará la respuesta con el encargado de Recursos Públicos del Gabinete del Ministerio de Salud, ingeniero Fernando Sanabria.