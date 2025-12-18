Prevención contra la Tortura: estos son los nuevos comisionados

El órgano selector del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura (MNP) finalizó oficialmente el proceso de selección de nuevos comisionados y comisionadas, en el marco de la convocatoria 2025 y conforme a lo establecido en la Ley N.° 4.288/11.

La decisión fue adoptada por unanimidad, luego de un procedimiento que incluyó audiencias públicas y una sesión de deliberación, con el objetivo de asegurar criterios de idoneidad, transparencia y participación ciudadana.

Como resultado del proceso, fueron designados como comisionados titulares: Óscar Ramón Ayala Amarilla, Camilo José Filártiga Callizo y Fabio Gustavo Franco Pacuá.

Mientras tanto que como comisionados suplentes fueron seleccionados: Juan Alberto Martens Molas y Faustina Sósima Alvarenga Pérez.

¿Cuándo asumirán los comisionados?

El acto oficial de asunción de las nuevas autoridades del MNP está previsto para el 22 de diciembre, fecha en la que comenzará formalmente la transición hacia el nuevo período de gestión.